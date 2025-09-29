È ancora in corso lo spoglio delle schede per le elezioni regionali nelle Marche. Dalle proiezioni e dai primi dati, sarebbe netto il vantaggio del candidato del centrodestra Francesco Acquaroli sullo sfidante della coalizione del centrosinistra Matteo Ricci, che ha già chiamato Acquaroli per congratularsi.

L’affluenza definitiva è stata del 50,01%. Nella precedente tornata del 2022 era stata del 59,75%. Quando sono state scrutinate poco meno di 400 sezioni su 1572, Acquaroli risulta al 49,75% mentre Ricci al 44,35%.

«Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini», scrive intanto la premier Giorgia Meloni su X. «Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro», conclude la premier e leader di Fdi.

«C'è amarezza per ciò che mi è successo personalmente, ricevere un avviso di garanzia in piena campagna elettorale mi ha colpito, mi ha colpito la strumentalizzazione sui media dell'altra parte politica e purtroppo qualche effetto l'ha avuto». Così Matteo Ricci al comitato elettorale ad Ancona. «Ho dato tutto ma non è bastato. Ho appena chiamato Acquaroli per congratularmi e fargli l'in bocca la lupo», ha aggiunto.