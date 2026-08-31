Tragedia a Roma, dove una famiglia di tre persone è stata trovata morta in un’abitazione di Pietralata. Le vittime sono una bambina di 5 anni, affetta da disabilità, e i suoi genitori, di 32 e 31 anni.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni parenti. Nell’appartamento sono intervenuti carabinieri, 118 e vigili del fuoco, questi ultimi impegnati nelle operazioni che hanno consentito l’accesso all’abitazione. I corpi sono stati trovati nella camera da letto.

Secondo i primi accertamenti, i tre sarebbero stati colpiti da arma da fuoco. In casa è stata trovata una pistola regolarmente detenuta. I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire la dinamica e di stabilire chi abbia utilizzato l’arma.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un omicidio-suicidio, ma al momento non è stata esclusa alcuna ricostruzione. Gli accertamenti dovranno chiarire le circostanze della morte dei tre componenti della famiglia.