Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, il pubblico ministero e il medico legale. La segnalazione partita da un passante
Tutti gli articoli di Italia Mondo
PHOTO
Macabro ritrovamento ieri, sabato 28 marzo, nelle campagne della zona industriale di Castelgugliemo in provincia di Rovigo. I corpi di una donna e di un bimbo di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale. Il recupero dei corpi da parte dei vigili del fuoco di Rovigo si è concluso e sono in corso verifiche su eventuali altre persone coinvolte. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e del comando provinciale.
A segnalare ai militari dell'arma i due corpi nel primissimo pomeriggio di ieri è stato un passante. Sul posto si è recato il pubblico ministero di turno con il medico legale che ha condotto un primo esame esterno dei corpi. Al momento ogni ipotesi investigativa è aperta.