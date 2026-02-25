VIDEO | Carlo Conti e Laura Pausini saranno affiancati da Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro. La serata si aprirà con le Nuove proposte, poi si esibiranno 15 Big. Tra gli ospiti anche gli atleti di Milano-Cortina e ci sarà anche un omaggio alle vittime di Crans-Montana

Dopo la maratona della prima serata, con tutte e trenta le canzoni ascoltate una dietro l’altra, Sanremo 2026 stasera cambia ritmo: mercoledì 25 febbraio la seconda serata “taglia” il gruppo a metà e propone soltanto quindici Big. È la puntata in cui si comincia davvero a prendere confidenza con i brani, perché si smette di correre e si inizia a pesare. E soprattutto, per la prima volta, entra in campo anche il pubblico da casa: parte il televoto, affiancato dalla Giuria delle Radio.

Il timone resta nelle mani di Carlo Conti e Laura Pausini, ma sul palco ad affiancarli ci sono tre co-conduttori che promettono un clima più movimentato: Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro. Non è una serata “solo gara”, perché l’impianto è quello classico da Festival: si alternano competizione, ospiti, momenti istituzionali e qualche sorpresa pensata per far parlare la sala stampa il giorno dopo.

I quindici Big in programma stasera – così come comunicati, in ordine alfabetico – sono Bambole di pezza con “Resta con me”, Chiello con “Ti penso sempre”, Dargen D’Amico con “Ai Ai”, Ditonellapiaga con “Che fastidio!”, Elettra Lamborghini con “Voilà”, Enrico Nigiotti con “Ogni volta che non so volare”, Ermal Meta con “Stella stellina”, Fedez e Marco Masini con “Male necessario”, Fulminacci con “Stupida sfortuna”, J-Ax con “Italia starter pack”, Levante con “Sei tu”, Lda e Aka 7even con “Poesie clandestine”, Nayt con “Prima che”, Patty Pravo con “Opera” e Tommaso Paradiso con “I romantici”.

Alla fine delle esibizioni verrà stilata una classifica di serata e verranno comunicati i cinque brani nelle prime posizioni, senza svelare l’ordine di piazzamento: una top five “in blocco”, come da tradizione recente, per tenere viva la suspense senza trasformare la serata in una sentenza definitiva.

Il punto vero, però, è il voto. Da stasera il pubblico conta: il televoto pesa il 50% del risultato di serata e l’altro 50% è affidato alla Giuria delle Radio. Il televoto avviene chiamando il numero 894.001 da rete fissa (costo 0,51 euro) oppure inviando un sms al 475.475.1 da telefono mobile (costo 0,50 euro). Il limite resta quello indicato: massimo tre voti validi per ciascuna utenza telefonica.

La serata si apre con le Nuove proposte, accompagnate sul palco da Gianluca Gazzoli. In gara ci sono Angelica Bove con “Mattone”, Blind, El Ma e Soniko con “Nei miei dm”, Mazzariello con “Manifestazione d’amore” e Nicolò Filippucci con “Laguna”. Il meccanismo è quello della sfida diretta: le Nuove proposte vengono divise in due coppie e si affrontano, con voto ripartito tra televoto (34%), Sala stampa, tv e web (33%) e Giuria delle Radio (33%). Le due canzoni più votate nelle rispettive sfide accedono alla finale prevista nella terza serata, giovedì 26 febbraio.

Fuori dall’Ariston, intanto, Sanremo continua a fare Sanremo: in Piazza Colombo è prevista l’esibizione di Bresh, già in gara lo scorso anno con “La tana del granchio”. E dentro il teatro entra anche il fronte sportivo legato a Milano-Cortina: annunciate le campionesse Lisa Vittozzi e Francesca Lollobrigida, mentre Arianna Fontana non dovrebbe esserci perché influenzata. Previsto anche un passaggio di testimone verso le Paralimpiadi con Giacomo Bertagnolli e la guida Andrea Ravelli, insieme a Giuliana Turra per il curling in carrozzina.

Capitolo musica extra: Laura Pausini stasera non resta “solo” conduttrice. È annunciato un duetto con Achille Lauro su “16 marzo”, brano presente in “Io canto 2”. Conti ha anche anticipato che Lauro interpreterà “Perdutamente”, il pezzo cantato durante il funerale di Achille Barosi, il sedicenne morto a Crans-Montana nel rogo del Constellation. Una scelta che sposta per un attimo la serata su un tono più emotivo e personale, in mezzo alla gara.

In sintesi: meno canzoni, più attenzione ai dettagli, e il primo vero termometro popolare grazie al televoto. Stasera si capisce chi regge il palco quando il Festival smette di essere una carrellata e diventa competizione.