«Le mascherine saranno disponibili a scuola tutti i giorni, sono sicuro che nei prossimi giorni la distribuzione sarà capillare e sarà garantita. Ci saranno per tutto l'anno scolastico, il commissario Arcuri lo ha garantito».



Così Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) in collegamento con Sky Tg24 da una scuola di Castelnuovo di Porto (Roma), dove risiede. «Qui le mascherine sono arrivate, come nella maggior parte delle scuole - risponde Miozzo -, dove non ci sono ancora l'indicazione è per le mamme di mettere ai figli le mascherine che di solito indossano, le mascherine di comunità, quelle di stoffa. Le mascherine chirurgiche naturalmente danno più garanzie».