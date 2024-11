Mettere a punto un piano operativo per garantire le operazioni di tracciamento dei contagiati e per l'applicazione rapida, efficace e tempestiva dei protocolli sanitari nell'ambito scolastico, prevedendo, anche con l'ausilio delle autorità sanitarie militari, la presa in carico di eventuali persone sintomatiche. È quanto previsto, tra l'altro, in una bozza delle linee guida concordate da Regioni, Province e Comuni per il corretto svolgimento dell'anno scolastico. Il documento prevede anche la realizzazione di un sistema di comunicazione rapido e efficace attraverso cui le scuole «sappiano con precisione quali studenti o unità di personale debbano essere posti in quarantena, per quanto tempo e con quali modalità di rientro a scuola».

La riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e il conseguente fabbisogno di servizi aggiuntivi da attivare per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico. Il documento prevede anche la messa a punto di un Piano operativo «finalizzato a garantire l'applicazione rapida e tempestiva dei protocolli sanitari relativi alle modalità di screening della popolazione studentesca».

Una eventuale sospensione o limitazione delle attività didattiche in presenza dovrà essere prevista «come misura residuale e disposta unicamente sulla base di evidenze scientifiche». Da parte sua il governo si impegna a incrementare un «fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per il riconoscimento del salario accessorio al personale Ata, al fine di garantire il proseguimento del funzionamento delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado anche nelle ore pomeridiane».