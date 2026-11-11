Ismaele La Vardera ha scelto un Comune di appena 153 abitanti per lanciare una sfida che potrebbe cambiare gli equilibri politici della Sicilia e mettere in difficoltà il campo largo ancora prima del confronto con il centrodestra. L’ex inviato delle Iene, oggi fondatore del movimento Controcorrente, ha annunciato la propria candidatura alla presidenza della Regione da Roccafiorita, piccolo centro della provincia di Messina, accompagnando la discesa in campo con un sondaggio Youtrend che gli attribuisce il 55,2% dei consensi in un’ipotetica sfida contro Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e possibile candidato del centrodestra, fermo al 36,4%.

Numeri che non rappresentano un risultato elettorale né una previsione certa, ma che La Vardera utilizza per chiedere a Pd e Movimento 5 Stelle di scegliere rapidamente il candidato comune. Giuseppe Conte ha già mostrato apertura nei suoi confronti, mentre Elly Schlein deve fare i conti con un partito siciliano ancora alla ricerca di una strategia condivisa. Continua a leggere su LaCapitaleNews.it