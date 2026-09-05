Il rientro in Italia di Alessandro Di Battista è stato rinviato. A comunicarlo è stata l’associazione Schierarsi, fondata dall’ex deputato del Movimento 5 Stelle, attraverso un messaggio pubblicato sui social e successivamente rilanciato dallo stesso Di Battista.

«Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti», si legge nel post dell’associazione, che non fornisce al momento indicazioni su una nuova data per il trasferimento.

Il rientro era inizialmente programmato per oggi pomeriggio, con Di Battista atteso in Italia dopo il periodo trascorso a Cuba, dove si trova tuttora ricoverato. L'ex parlamentare era arrivato sull'isola per realizzare un reportage giornalistico, ma nella serata di venerdì 28 agosto era stato colpito da un malore ed era stato ricoverato in un ospedale di Santa Clara.

Successivamente le sue condizioni avevano richiesto il trasferimento all'ospedale Hermanos Ameijeiras dell'Avana, struttura nella quale si trova attualmente. Nel frattempo, da Roma era partita una squadra di specialisti del Policlinico Gemelli, arrivata a Cuba con l'obiettivo di affiancare i medici locali nella gestione del caso.

Lo stesso Di Battista aveva annunciato nei giorni scorsi l'intenzione di rientrare in Italia a bordo di un'aeroambulanza. Il trasferimento, secondo quanto era stato riferito, sarebbe stato coperto dalla compagnia assicurativa presso la quale l'ex parlamentare aveva sottoscritto una polizza prima della partenza.

Ora, però, il viaggio è stato posticipato. Schierarsi chiede quindi cautela nella circolazione di notizie sulle condizioni dell'ex deputato e sul suo trasferimento, in attesa che arrivino nuovi aggiornamenti ufficiali.