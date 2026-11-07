L'aggressore è stato colpito da colpi d'arma da fuoco sparati dagli agenti di polizia ed è attualmente trasportato in ospedale
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Sono cinque le persone morte nella sparatoria avvenuta nella piazza del Mercato principale di Cracovia, dove un uomo da un auto si è messo a sparare a caso. Lo riferisce la polizia polacca, come riporta Ntv24.
«L'aggressore è stato colpito da colpi d'arma da fuoco sparati dagli agenti di polizia ed è attualmente trasportato in ospedale. I servizi di emergenza sono sul posto», ha riferito la polizia. Le autorità si appellano ai residenti e ai turisti affinché non si rechino nella piazza del Mercato e invitano chiunque si trovi in zona a spostarsi in un luogo sicuro.
Un uomo alla guida di un'auto ha iniziato verso le 15 a sparare colpi a caso contro le persone nella piazza del Mercato di Cracovia. Lo afferma la polizia polacca aggiungendo che l'uomo è stato arrestato, confermando i due morti e i 10 feriti, compresi alcuni agenti di polizia.