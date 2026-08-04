La notizia arriva mentre è in corso la videocall dei responsabili degli Interni convocata dalla presidenza di turno irlandese: l’imbarcazione, partita con 19 persone a bordo, è rimasta alla deriva per 15 giorni

Diciassette migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo. Accade nel giorno della riunione straordinaria dei ministri degli Interni dell'Unione Europea, convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione, già iniziata questa mattina, si svolge in videoconferenza e al termine non è prevista una conferenza stampa della presidenza del Consiglio Ue. È in programma alle 13, invece, una conferenza stampa del commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione Magnus Brunner.

La strage in mare

A dare la notizia dei morti in mare le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo dal Salvataggio Marittimo.

Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per due settimane, durante le quali sarebbero morti 17 degli occupanti, prima dell'arrivo dei soccorsi.

Secondo la Delegazione del governo dell'arcipelago mediterraneo, il salvataggio è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte, quando una motovedetta ha individuato una piccola imbarcazione a 12,6 miglia a sud-ovest di Maiorca con a bordo solo due persone vive. Entrambe di origini magrebine, sono state trasferite all'ospedale Son Espases di Palma di Maiorca con sintomi di grave disidratazione e malnutrizione. Dopo la loro testimonianza, il Salvataggio Marittimo ha inviato un elicottero per perlustrare l'area del ritrovamento e ha diramato un avviso ai naviganti per cercare eventuali sopravvissuti o le vittime del naufragio.

In una seconda operazione all'alba di oggi, avvenuta intorno alle 5:15, mezzi del Salvataggio Marittimo hanno inoltre soccorso una seconda imbarcazione con 15 migranti a bordo di origini magrebine a circa 30 miglia a sud-est di Ibiza.