Chiara Appendino ha annunciato le dimissioni da vicepresidente del Movimento 5 Stelle durante il consiglio nazionale riunito questa mattina. La deputata piemontese ha confermato le critiche sul posizionamento politico del Movimento, già espresse nei giorni scorsi nel corso di un’assemblea congiunta dei parlamentari.

Il leader M5S Giuseppe Conte ha fissato per il prossimo fine settimana la votazione sul suo secondo mandato da presidente. L’ex premier è l’unico candidato e la rielezione appare scontata.

La nuova consultazione comport erà l’azzeramento degli attuali organi interni e renderà temporanea la vacanza del posto lasciato da Appendino. Lo strappo, tuttavia, apre una nuova fase di tensione all’interno del Movimento.