Dopo che Francia e Oman hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sulla delineazione di un piano per rimuovere le mine, il governo iraniano parla di «provocazioni» e invita Macron a fermarsi
Tutti gli articoli di Italia Mondo
PHOTO
Un'immagine satellitare di Marine Traffic immortala il passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz aperto dopo il cessate il fuoco in Libano, 17 aprile 2026 WEB / MarineTraffic +++ ATTENZIONE: L'ANSA NON POSSIEDE I DIRITTI DI QUESTA FOTO CHE NON PUO' ESSERE PUBBLICATA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ NPK +++
La diplomazia iraniana ha esortato la Francia a «non complicare ulteriormente» la situazione nello Stretto di Hormuz offrendo la propria partecipazione alle operazioni di sminamento, in seguito a una dichiarazione franco-omanita in tal senso.
«Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato di collaborare con i suoi partner per sminare lo Stretto di Hormuz», ha osservato il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi. Tuttavia, «lo sminamento viene effettuato dall'Iran e da nessun altro Paese», ha affermato, dichiarando di fare affidamento sul memorandum d'intesa concluso da Teheran e Washington per porre fine al conflitto in Medio Oriente.
«La situazione è delicata e complessa. Esortiamo la Francia a non complicarla ulteriormente con le sue provocazioni», ha aggiunto, dopo che Parigi e Muscat hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui chiedevano la «libera navigazione, senza condizioni né restrizioni» nello Stretto di Gibilterra e delineavano piani per «operazioni congiunte di sminamento».