La diplomazia iraniana ha esortato la Francia a «non complicare ulteriormente» la situazione nello Stretto di Hormuz offrendo la propria partecipazione alle operazioni di sminamento, in seguito a una dichiarazione franco-omanita in tal senso.

«Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato di collaborare con i suoi partner per sminare lo Stretto di Hormuz», ha osservato il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi. Tuttavia, «lo sminamento viene effettuato dall'Iran e da nessun altro Paese», ha affermato, dichiarando di fare affidamento sul memorandum d'intesa concluso da Teheran e Washington per porre fine al conflitto in Medio Oriente.

«La situazione è delicata e complessa. Esortiamo la Francia a non complicarla ulteriormente con le sue provocazioni», ha aggiunto, dopo che Parigi e Muscat hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui chiedevano la «libera navigazione, senza condizioni né restrizioni» nello Stretto di Gibilterra e delineavano piani per «operazioni congiunte di sminamento».