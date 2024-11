Sedeva sul lato passeggero del furgone dell'azienda, che si è schiantato contro un albero. È il secondo caso in meno di un mese, dopo la morte del 18enne di Udine schiacciato da una trave nel suo ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro

Uno studente di 16 anni è morto ad Ancona durante uno stage. Il ragazzo sedeva sul lato passeggero di un furgone che si è schiantato contro un albero in località Serra de' Conti. Stava studiando in un centro di formazione professionale in Regione e stava svolgendo un periodo di stage curriculare nel campo della termo idraulica.

È la seconda morte, in meno di un mese, in alternanza scuola-lavoro, dopo quella del 18enne del 21 gennaio scorso a Lauzacco in provincia di Udine.

Il ragazzo, Giuseppe Lenoci, originario di Monte Urano (Fermo), viaggiava al posto del passeggero ed ha subito il maggiore impatto contro l'albero. È morto sul colpo. Il conducente, un uomo di 37 anni, è stato invece sbalzato via dall'abitacolo, finendo a a vari metri di distanza dal mezzo. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo del ragazzo dalle lamiere, la polizia locale di Serra de' Conti, i carabinieri e il 118. Il 37enne è stato trasportato all'ospedale di Torrette di Ancona in gravi condizioni.

Avrebbe compiuto 17 anni a maggio Giuseppe Lenoci. Il corso di accompagnamento al lavoro che frequentava prevedeva una parte di lezioni in aula e una parte pratica come stage presso un'azienda. Si tratta di un tipo di corso organizzato da enti di formazione del territorio e finanziato dalla Regione Marche, si apprende da fonti dell'ente regione.