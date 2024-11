La ragazza aveva accettato un passaggio in motorino per andare a una festa. La portano in campagna e la violentano

Hanno tra i 14 e i 16 anni i tre minori fermati su ordine della procura dei minori di Napoli con l'accusa di aver violentato una 12enne in un edificio abbandonato alla periferia di Castellammare di Stabia.

La 12enne aveva denunciato la violenza in aprile, un mese dopo aver subito l'aggressione. Ha raccontato di aver accettato un passaggio in motorino da uno dei tre minorenni per andare ad una festa ma era stata portata in periferia in un edificio isolato e lì aveva subito la violenza. La ragazza ha anche detto che durante l'aggressione i tre avrebbero fatto delle riprese con i cellulari.

La ragazza, assistita dall'avvocato Roberto Chiavarone, aveva deciso di denunciare l'aggressione spinta dai familiari e dagli insegnanti preoccupati per le sue condizioni emotive preoccupanti.