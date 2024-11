Il nuovo protocollo di messaggistica partirà in Francia e Regno Unito. È simile alle altre applicazioni come Whatsapp ma si differenzia per la privacy

Nuova sfida delle piattaforme. Google è pronto a lanciare sul mercato gli Sms 2.0, e cioè il nuovo protocollo – dal nome Rich Communication Services, abbreviato in Rcs - che consente ai vecchi messaggini di farsi multimediali. Non ancora adottati dagli operatori telefonici, i cosiddetti "Sms+" saranno introdotti da Google sugli smartphone Android dapprima in Francia e Regno Unito e poi in altri paesi nel corso dell’anno.

Problemi di privacy?

E c’è già chi pensa ad una sorta di sfida all'iMessage di Apple.

L'Rcs, che con Google prenderà il nome di "Chat", è difatti simile ai messaggi di Apple, ma si differenzia da questi e da altre chat come WhatsApp e Signal perché per il momento privo della cifratura end-to-end, che protegge i messaggi da occhi indiscreti.

Tuttavia la compagnia di Mountain View è pronta a rimediare. «Crediamo che la comunicazione, in particolare la messaggistica, sia altamente personale e che gli utenti abbiano il diritto alla privacy per le loro comunicazioni. E siamo impegnati a trovare una soluzione», ha detto Sanaz Ahari, manager di Android Messages al sito The Verge.