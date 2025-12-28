La Grande Mela sotto la coltre bianca come non accadeva da due anni. Tra strade imbiancate e luci natalizie, la politica corre ai ripari mentre i social raccontano una città divisa tra difficoltà quotidiane e stupore per lo scenario surreale

Sembra uno scenario uscito da un film natalizio, quasi come se ci trovassimo nel bel mezzo di Mamma, ho riperso l’aereo - Mi sono smarrito a New York. La città è avvolta da un manto bianco, le luci dei lampioni si riflettono sulla neve che cade incessante, creando un’atmosfera quasi surreale, da set cinematografico. Ma a differenza del film, dove il piccolo Kevin si perde per caso in una New York festosa e ricca di magia, la realtà di questi giorni è ben diversa.

Da alcuni giorni, la Grande Mela è colpita da una tempesta di neve che non si vedeva da oltre due anni. Con punte di 20 centimetri, questa è la nevicata più consistente dal gennaio 2022, e ha messo a dura prova la città. Oltre al fascino innegabile di un paesaggio innevato, i disagi per i residenti e i visitatori sono enormi: oltre 9.000 voli sono stati cancellati o ritardati, mentre lo stato di emergenza è stato dichiarato non solo a New York, ma anche nel vicino New Jersey.

La governatrice Kathy Hochul ha dichiarato pubblicamente che “la sicurezza dei newyorkesi è la priorità”, esortando la cittadinanza a prendere precauzioni per evitare danni. In un tweet rilasciato nelle ultime ore, ha ribadito l’importanza di evitare spostamenti non necessari: “Sto dichiarando lo stato di emergenza per le contee colpite dalla tempesta di neve di questo fine settimana. Prendete precauzioni per rimanere al sicuro: evitate viaggi non necessari e iscrivetevi per ricevere avvisi di emergenza inviando un SMS con il nome della vostra contea o borough al numero 333111.”

L’allerta per la tempesta di ghiaccio e altri avvisi meteorologici sono stati emessi anche per gran parte della Pennsylvania, del Massachusetts e del New Jersey, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. Le autorità locali, come la vicegovernatrice del New Jersey, Tahesha Way, hanno raccomandato di evitare gli spostamenti non essenziali, mentre Pennsylvania e Massachusetts hanno emesso limitazioni alla circolazione, soprattutto per i mezzi commerciali.

I social raccontano una New York diversa.

Su Twitter e Instagram, alcuni newyorkesi hanno cercato di smorzare il tono drammatico della situazione, suggerendo che lo scenario non sia affatto apocalittico. “La città è sotto controllo. Tutti i protocolli di sicurezza sono attivi, non c’è nulla di cui preoccuparsi se si seguono le indicazioni delle autorità”, ha scritto uno degli utenti in un tweet condiviso migliaia di volte. “Sono riuscito a prendere la metropolitana senza problemi, ed è solo un po’ più difficile camminare, ma la città è bella in questa neve. C’è un’energia positiva in giro”, ha raccontato un altro cittadino in un video condiviso su TikTok.

Alcuni turisti, invece, descrivono lo scenario come un sogno. “Passeggiare tra le luci di Natale, sorseggiare cioccolata calda, la neve che cade… Sembra una scena di un film!”, racconta una turista intervistata a Central Park.

La città che non dorme mai si trova ad affrontare una tempesta di neve da record, che alterna fascino e difficoltà. Anche se non ci sono bambini smarriti a Central Park e nessuna banda di ladri da inseguire come nel film, New York vive in questi giorni una sorta di “magia inaspettata”, fatta di paesaggi mozzafiato e disagi imprevisti.