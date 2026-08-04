La scossa è stata avvertita anche nelle province di Lucca e Massa Carrara e fino a quella di Firenze. Numerose le telefonate ai vigili del fuoco, ma per ora non si segnalano danni. Il governatore Giani: «Verifiche in corso»

Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10:15 dalla popolazione nella Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Così sui social il governatore Eugenio Giani che spiega: «Verifiche in corso con il sistema regionale».

Il terremoto avvertito nella Toscana settentrionale è stato di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 chilometri da Pisa. Così l'Ingv. Il terremoto è stato a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita anche nelle province vicine di Lucca e Massa Carrara e fino a quella di Firenze.

A Pisa numerose le telefonate arrivate al centralino dei vigili del fuoco che hanno confermato l'evento ma senza conoscere ancora l'intensità della scossa. Negli uffici pubblici del centro d Pisa decine di persone sono scese in strada, per ora non ci sono segnalazioni di danni.