È accaduto alla cronoscalata Monte Erice, storica manifestazione organizzata dall’Automobile Club Trapani. Le vittime avevano 18 e 20 anni, c’è anche un ferito

Una vettura in gara nella cronoscalata Monte Erice è uscita fuori strada.

Sono morti due giovani spettatori di 18 e 20 anni. Il ferito, che non sarebbe in pericolo di vita, è un commissario di gara. Lo si apprende da fonti investigative.

La gara automobilistica, che è stata sospesa, è la 68ª edizione della storica cronoscalata organizzata dall'Automobile Club Trapani, valida per il campionato italiano velocità salita auto storiche (CIVSA), campionato italiano velocità montagna (CIVM) e tricolore auto classiche. Sono 260 gli equipaggi iscritti. Il dato ufficiale registra al via 153 vetture Moderne e 107 Storiche.

È stata la Peugeot 308 Tcr numero 54 l'auto uscita fuori pista durante la gara che ha travolto e ucciso i due spettatori e ferito il commissario, ricoverato in ospedale. Alla guida il pilota Marco Nicoletti.