Il giovane, specializzato nei lavori in fune e in quota, era impegnato nelle operazioni all’interno dell’Anfiteatro Flavio. Inutili i soccorsi, sul posto carabinieri, 118 e personale dell’ispettorato del lavoro per ricostruire l’accaduto

Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Andrea Moretti, operaio di 22 anni specializzato nei lavori in fune e in quota, è morto – secondo quanto riferisce Ansa – dopo essere precipitato da un’altezza di circa dieci metri mentre era impegnato nell’installazione del nuovo impianto di illuminazione del monumento.

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte all’interno dell’Anfiteatro Flavio. La notizia della morte è stata resa nota dal Parco archeologico del Colosseo insieme al Mic. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’Ares 118, che hanno tentato di rianimarlo, ma ogni intervento si è rivelato inutile.

I soccorsi e gli accertamenti sul luogo dell’incidente

Dopo l’incidente, sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Roma Centro e del Nucleo investigativo, insieme al medico legale, al pm di turno e al personale dell’ispettorato del lavoro e dell’Asl Spresal.

Gli accertamenti dovranno ora ricostruire con precisione quanto accaduto durante le operazioni e verificare le condizioni nelle quali il giovane stava lavorando. La dinamica della caduta non è ancora stata chiarita e saranno gli investigatori a stabilire eventuali responsabilità.

Nel frattempo, riporta sempre Ansa, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il procedimento è attualmente contro ignoti ed è coordinato dal procuratore aggiunto Antonino Di Maio. I carabinieri sono incaricati delle indagini e stanno acquisendo una serie di documenti utili a ricostruire le circostanze dell'incidente.

È stata inoltre disposta l’autopsia sul corpo del 22enne. Gli esami e gli ulteriori accertamenti potranno contribuire a chiarire gli elementi ancora da verificare.

Il lutto al Colosseo e la chiusura del settore

La morte di Andrea Moretti ha avuto conseguenze immediate anche sulle attività del Parco archeologico. In segno di lutto, il Parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata di oggi il settore del secondo ordine nel quale è avvenuto l’incidente.

«L’area – precisa Ansa – non è stata sottoposta a sequestro da parte della magistratura. Gli inquirenti sono infatti impegnati nella ricostruzione della dinamica e nell’acquisizione degli elementi necessari all’inchiesta».

Il cordoglio del ministro Giuli

Alla notizia ha reagito anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha espresso il proprio cordoglio per la morte del giovane operaio.

«Un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi», ha dichiarato Giuli, rivolgendosi poi alla famiglia e agli affetti di Andrea. Il ministro, come riporta Ansa, ha definito la morte quella di «un giovane uomo impegnato nel proprio lavoro», manifestando il proprio dolore per quanto accaduto.