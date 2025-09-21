Le ragazze avevano appena parcheggiato e stavano camminando sul ciglio della strada quando sono state investite. Una terza giovane che era con loro è sopravvissuta. Arrestato il conducente

Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un'auto nella tarda serata di ieri a Brivio, in provincia di Lecco. Una terza giovane, di 20 anni, è scampata alla tragedia. Le due vittime sono Milena Marangon e Giorgia Cagliani, della zona.

La ragazza sopravvissuta è residente in un vicino centro della Brianza lecchese, trovata sotto shock dai primi soccorritori.

In base a una prima ricostruzione, la vettura - guidata da un trentenne - procedeva lungo la provinciale e ha travolto da dietro le giovani che camminavano sul ciglio della strada. Avrebbe forse cercato di evitare un altro mezzo, prima di finire contro una vettura e le ragazze, vicino all'intersezione con un'altra strada.

Le ragazze avevano appena posteggiato vicino a una palestra, e si stavano recando a piedi alla vicina e affollatissima festa paesana di Brivio, quando si è consumata la tragedia. Le due 21enni sono morte sul colpo.

Il conducente, un trentenne a quanto risulta di origini straniere, in base a quanto si è potuto apprendere, è stato arrestato dopo i primi esami volti a stabilire il suo stato psicofisico mentre era alla guida. Su cause e dinamica dell'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Merate (Lecco).