Il minorenne ha ammesso di aver ucciso Cosimo Quagliarella nella pinetina alla periferia della città. Le ricerche dell’arma del delitto non hanno dato esito

È stato sottoposto a fermo il 17enne che ha confessato l’omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria morto ieri dopo essere stato accoltellato nella pinetina alla periferia di Trani. Il minorenne è accusato di omicidio volontario.

Secondo quanto emerso finora dalle indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura per i Minorenni di Bari, sarebbero stati tre i fendenti inferti alla schiena della vittima.

Non è stato ancora ritrovato il coltello utilizzato per l’aggressione. Le ricerche dei militari nel luogo indicato dal 17enne hanno dato, al momento, esito negativo.

Il minorenne si trova nel carcere minorile Fornelli di Bari, dove è stato condotto dopo il fermo eseguito dai carabinieri. A contribuire alla ricostruzione della dinamica del delitto saranno anche gli esiti dell’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni.