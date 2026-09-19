Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia, che conferisce agli Stati Uniti «il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza» nell'isola.

Il tycoon ha poi detto che avvierà «immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. Collaboreremo con la popolazione groenlandese per la sua realizzazione e costruzione».

La nota del governo danese

«Groenlandia, Danimarca e Stati Uniti prevedono di firmare, nel corso della prossima settimana, un accordo volto a rafforzare la sicurezza nell'Artico e nella regione del Nord Atlantico. La firma dell'accordo da parte dei tre governi è prevista per la prossima settimana, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Una volta sottoscritto, l'accordo dovrà seguire le necessarie procedure parlamentari per entrare in vigore». È quanto si legge in un comunicato del governo danese.

Le parole di Trump

«Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti hanno stipulato un accordo con Danimarca e Groenlandia, che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza in Groenlandia che risponde pienamente a tutte le nostre numerose preoccupazioni» ha scritto Trump su Truth. «Non ci saranno costi per gli Stati Uniti! Su mia direttiva, abbiamo collaborato con i rappresentanti di Danimarca e Groenlandia per garantire che gli Stati Uniti abbiano per sempre la piena facoltà di agire in Groenlandia come necessario per tutelare e difendere la sicurezza della Groenlandia stessa e degli Stati Uniti», ha aggiunto.