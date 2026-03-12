Il presidente americano su Truth: «quando i prezzi del petrolio salgono, guadagniamo un sacco di soldi, ma ben più importante è fermare l’Iran»
Tutti gli articoli di Italia Mondo
PHOTO
epa12667645 US President Donald Trump speaks during his special address at the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 21 January 2026. The meeting under the topic 'A Spirit of Dialogue' brings together entrepreneurs, scientists, and corporate and political leaders in Davos and takes place from 19 to 23 January in Davos. EPA/GIAN EHRENZELLER
«Gli Stati Uniti sono di gran lunga il più grande produttore di petrolio al mondo, quindi quando i prezzi del petrolio salgono, guadagniamo un sacco di soldi». A scriverlo il presidente Donald Trump su Truth.
«Ma, di ben più grande interesse e importanza per me, come presidente, è impedire a un impero malvagio, l'Iran, di possedere armi nucleari e di distruggere il Medio Oriente e il mondo. Non permetterò mai che ciò accada».
Il presidente è intervenuto poi sulla partecipazione dell’Iran ai Mondiali di calcio: «La nazionale di calcio iraniana è benvenuta ai Mondiali, ma non credo sia appropriato che siano lì, per la loro vita e sicurezza».