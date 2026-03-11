Il ministro dello Sport iraniano esclude la partecipazione del suo Paese ai Mondiali di calcio negli Stati Uniti.

Lo riporta la Faz in un articolo sulla posizione di Donald Trump, che invece assicura che la squadra iraniana potrà partecipare al torneo.

«Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali», ha affermato il ministro Ahmad Donjamali in televisione, sottolineando le «misure malvagie intraprese contro l’Iran».

«Ci sono state imposte due guerre in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi», ha aggiunto. «Non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare».