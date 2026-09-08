Il tycoon continua: militari nell’area mentre va avanti la guerra economica (e non solo) per il controllo del petrolio e per il futuro del nucleare iraniano. In Italia un vertice riservato con gli Emirati Arabi

Il Pentagono ha deciso: gli Stati Uniti non lasceranno il Medio Oriente, anzi, si preparano a una lunga permanenza. Pete Hegseth, capo della Difesa dell’amministrazione Trump, ha firmato la proroga del dispiegamento delle truppe americane nella regione fino al 2027. Una mossa che gela le speranze di una soluzione rapida e conferma che la tensione con l’Iran è destinata a restare altissima.

50.000 soldati USA bloccati al fronte

Non è solo un presidio, è un messaggio di forza. Il mantenimento di 50.000 uomini nell’area garantisce a Donald Trump la massima flessibilità operativa. Mentre il Wall Street Journal suggerisce che la guerra potrebbe trascinarsi per tutto il prossimo anno, il Tycoon starebbe valutando in privato se dichiarare formalmente “chiuso” il conflitto.

L’obiettivo di Trump è chiaro: usare la presenza militare come scudo mentre la sua “pressione massima” economica fa il lavoro sporco. Il Commander-in-chief è convinto che il regime di Teheran si trovi davanti a un bivio: smantellare il programma nucleare o affrontare il collasso interno.

Il piano di Trump per il controllo dello Stretto di Hormuz

Dalla Casa Bianca trapela un ottimismo bellicoso.

Ricevendo i candidati repubblicani alle prossime elezioni di metà mandato, Trump è stato categorico: “Stiamo vincendo”. Il punto nevralgico della sua strategia è lo Stretto di Hormuz, il polmone energetico del mondo.

“Lo controlliamo noi”, ha assicurato il Presidente. L’idea è quella di soffocare le rotte di rifornimento del nemico, dimostrando che nessuna nave può muoversi senza il beneplacito di Washington. È una partita a scacchi globale dove il petrolio e l’atomo sono le pedine principali.

Missione Sardegna

Mentre i caccia americani pattugliano i cieli mediorientali, la diplomazia si sposta in Italia, nel silenzio della Sardegna. È qui che, secondo fonti citate da Axios, si è tenuto un incontro cruciale tra lo stretto collaboratore di Trump, Steve Witkoff, e il consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti.

Il faccia a faccia sardo non è stato una vacanza, ma un tavolo operativo per coordinare i prossimi passi contro Teheran. Al centro dei colloqui, ancora una volta, la sicurezza dello Stretto di Hormuz: un asse strategico tra Washington e Abu Dhabi per blindare i flussi commerciali e isolare definitivamente l’Iran. Il destino della regione, a quanto pare, passa anche per le coste italiane.