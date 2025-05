Intervista fiume del presidente americano a Nbc, dove poi si dice ottimista sulla fine del conflitto. Il tycoon apre anche sui suoi possibili successori, non esclude dazi permanenti, conferma Powell alla Fed e mette in dubbio l’obbligo di rispettare la Costituzione

Donald Trump ha ammesso che la pace tra Russia e Ucraina potrebbe non essere realizzabile.

"Forse non è possibile", ha detto in un'intervista televisiva con Nbc News. "C'è un odio tremendo, stiamo parlando di un odio tremendo tra questi due uomini (Volodymyr Zelkensky e Vladimir Putin, ndr) e tra i generali. Stanno combattendo duramente da tre anni", ha spiegato il tycoon, che però poi ha dichiarato che ci sono comunque "ottime possibilità di farcela".

Nella stessa intervista tv, Trump ha inoltre dichiarato di non sapere se deve rispettare la Costituzione degli Stati Uniti, il documento giuridico fondante della nazione. "Non lo so", ha risposto il presidente quando la conduttrice di "Meet the Press with Kristen Welker" della Nbc News gli ha chiesto se ritenesse di dover rispettare la legge suprema del Paese, secondo alcuni estratti dell'intervista che andrà in onda stasera.

Alla domanda specifica se i cittadini americani, così come i non cittadini, meritino il giusto processo, come previsto dalla Costituzione degli Stati Uniti, Trump ha risposto: "Non sono un avvocato. Non lo so".

Secondo le anticipazioni dell'intervista, il tycoon ha anche affermato: "Non cerco un terzo mandato". Poi ha evocato, in ordine, i nomi del segretario di Stato Marco Rubio e del suo vice JD Vance come suoi potenziali successori. "Punto su quattro anni grandiosi e a consegnarli ad un grande repubblicano che prosegue l'opera", ha detto, dicendosi convinto che il movimento Maga da lui creato possa sopravvivere senza di lui come leader.

Inoltre ha dichiarato che non rimuoverà Jerome Powell dalla carica di presidente della Fed prima della scadenza del suo mandato, prevista per maggio 2026, definendo il banchiere centrale una persona "completamente rigida" e ripetendo gli appelli alla Fed ad abbassare i tassi di interesse.

Trump ha affermato che Powell non è un suo fan, ma si aspetta che la Fed abbassi i tassi di interesse a un certo punto. "Beh, dovrebbe abbassarli. E a un certo punto lo farà. Preferirebbe di no perché non è un mio fan", ha detto, sostenendo di non piacere a Powell.

Alla domanda se avrebbe rimosso Powell prima della fine del suo mandato come presidente nel 2026, Trump ha rilasciato la sua smentita più decisa, dicendo: "No, no, no... perché dovrei farlo? Potrò sostituire quella persona tra poco tempo".

Il presidente degli Usa intende inoltre estendere la scadenza per TikTok se non ci sarà ancora un accordo.

Intervistato da Nbc News, Trump ha rifiutato di escludere la possibilità di rendere permanenti alcuni dazi. "No, non lo farei, perché se qualcuno pensasse che saranno ritirati dal tavolo, perché mai dovrebbe costruire negli Stati Uniti?", ha detto. Quanto a Pechino, ha ammesso di essere stato "molto duro con la Cina", interrompendo di fatto gli scambi commerciali tra le due grandi economie mondiali, ma ha affermato che il Dragone ora vuole raggiungere un accordo.

"Abbiamo smesso di colpo", ha detto. "Questo significa che non perderemo mille miliardi di dollari... perché al momento non stiamo facendo affari con loro. E loro vogliono raggiungere un accordo. Lo vogliono davvero. Vedremo come andrà a finire, ma deve essere un accordo equo".

Trump si è detto non preoccupato per una eventuale recessione nel breve periodo. "Questo è un periodo di transizione", ha spiegato, aggiungendo però che nel lungo periodo "faremo benissimo".