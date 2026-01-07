Il segretario di Stato Marco Rubio ha detto ai legislatori che le recenti minacce dell'amministrazione contro la Groenlandia non indicano un'invasione imminente e che l'obiettivo è acquistare l'isola dalla Danimarca: lo scrive il Wall Street Journal citando persone a conoscenza delle discussioni.

Le dichiarazioni di Rubio sono arrivate durante un briefing di alti funzionari dell'amministrazione alla leadership del Congresso sull'operazione per catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sui piani dell'amministrazione per il futuro del Paese. Secondo le fonti, Rubio ha parlato per la maggior parte del tempo.