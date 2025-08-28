Sono otto i morti nell'attacco notturno su Kiev con droni e missili balistici. Tra le vittime ci sono anche due bambini. Il capo dell'amministrazione militare della città, Timur Tkachenko ha affermato che «le operazioni di soccorso - ha scritto su Telegram - sono in corso in diverse località. I russi stanno colpendo cinicamente gli edifici residenziali. Nel distretto di Darnytskyi, un edificio di 5 piani è stato colpito direttamente. Tutto, dal quinto al primo piano, è andato distrutto».

Inoltre «nel distretto di Darnytskyi, a seguito dell'attacco, è scoppiato un incendio e un asilo è in fiamme. Nel distretto di Dnipro, un incendio è scoppiato in un grattacielo residenziale. Sono stati colpiti abitazioni private, uffici e locali non residenziali», ha scritto su Telegram.

«Tre persone sono state estratte vive da sotto le macerie. C'è un'alta probabilità che ci siano ancora persone sotto le rovine. Sono coinvolti scalatori, conduttori cinofili, psicologi, ingegneri, vigili del fuoco e personale di soccorso. Attrezzature robotiche vengono utilizzate attivamente per sgomberare l'area in modo che i soccorritori possano lavorare più rapidamente. In totale, circa 500 soccorritori e 1.000 agenti di polizia stanno lavorando contemporaneamente a Kiev». Lo scrive su Telegram il ministro degli Interni ucraino, Ihor Klymenko. «Ogni minuto di lavoro dei nostri servizi di emergenza - aggiunge - è volto a salvare vite umane e a sostenere le persone che hanno sofferto di più a causa del terrore russo. Sono stati recuperati anche frammenti di corpi, ma l'identificazione è ancora difficile» conclude il ministro.

Attacchi anche alle industrie e alla ferrovia

Questa mattina alle 5:30 a Zaporizhzhia si è udita un'esplosione dopo che i russi hanno colpito una delle imprese industriali della città, provocando un incendio. Lo scrive l'agenzia Ukrinform, citando il capo dell'amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov, su Telegram. «I russi hanno attaccato una delle imprese della città. A seguito dell'attacco, è scoppiato un incendio», ha scritto. Non si ha notizia al momento di vittime.

«Questa notte le truppe russe hanno effettuato un attacco mirato al materiale rotabile per passeggeri civili. In particolare, la flotta di treni ad alta velocità Intercity+ è stata attaccata». Lo scrive su Telegram Ukrzaliznytsia, l'azienda che gestisce la rete ferroviaria in Ucraina.

Il bilancio di morti e feriti

Almeno otto persone sono state uccise nell'attacco missilistico russo di stanotte su Kiev, tra cui un quattordicenne. Altre 45 persone sono rimaste ferite, e 30 di queste sono state ricoverate in ospedale, hanno affermato le autorità di Kiev. Tra i feriti ci sono diversi bambini. Lo scrive il Kyiv Independent citando le autorità locali. La Russia ha colpito la capitale con droni e missili balistici, danneggiando case, uffici e scuole in tutta la città. Un condominio di cinque piani è stato colpito direttamente ed è stato completamente distrutto. La città è stata attaccata da più direzioni da droni tipo Shahed, droni esca, missili da crociera e missili Kinzhal, ha dichiarato il capo dell'Amministrazione Militare della Città di Kiev, Tymur Tkachenko. Almeno quattro aerei MiG-31 - jet armati con missili Kinzhal - sono decollati durante l'attacco. Le prime esplosioni ci sono state alle 21:30 di ieri sera, con decine di droni e diversi missili. Un secondo attacco di missili balistici è stato registrato intorno alle 3 di notte su Kiev. Un terzo attacco è avvenuto alle 5:30, sulla capitale e su altre zone del paese.

È attualmente in corso un massiccio intervento di soccorso per rimuovere le macerie e recuperare le vittime che potrebbero essere rimaste intrappolate sotto i detriti. L'intervento coinvolge circa 500 soccorritori e 1.000 operatori di emergenza, ha affermato il Ministro dell'Interno Ihor Klymenko. «In totale, il numero dei siti danneggiati a Kyiv arriverà a centinaia, con migliaia di finestre rotte», ha spiegato il capo dell'amministrazione militare Tkachenko.

Zelensky: «La Russia preferisce la balistica ai negoziati»

«La Russia sceglie la balistica invece del tavolo dei negoziati». Lo ha dichiarato stamani il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato dal Kyiv Independent, commentando gli attacchi missilistici russi nella notte su Kiev e su altre località, che hanno fatto almeno otto morti. «Questi missili e droni d'attacco russi oggi sono una chiara risposta a tutti coloro che, per settimane e mesi, hanno chiesto un cessate il fuoco e una vera diplomazia», ha aggiunto il presidente. Zelensky ha detto di aspettarsi una reazione dalla Cina, che «ha ripetutamente chiesto di non estendere la guerra e di raggiungere un cessate il fuoco», così come dall'Ungheria. «Ci aspettiamo una risposta da tutti coloro che nel mondo hanno chiesto la pace, ma ora più spesso rimangono in silenzio piuttosto che assumere posizioni di principio».