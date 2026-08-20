Le squadre di soccorso sono al lavoro da tutta la notte nelle aree colpite dagli attacchi russi. Lo ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale si è trattato di un attacco di vasta portata, preparato a lungo dalle forze russe con l'impiego combinato di missili balistici, missili da crociera e droni, con l'obiettivo di provocare il maggior danno possibile alle infrastrutture civili.

Si registrano danni a Kiev e nella regione, così come nelle regioni di Odessa e Chernihiv. Secondo Zelensky, nella capitale sono stati danneggiati diversi edifici residenziali, tra cui un grattacielo i cui piani superiori sono crollati, oltre a un ospedale pediatrico e una scuola. Le operazioni di soccorso e assistenza sono ancora in corso.

«Al momento sappiamo che l'attacco russo ha causato la morte di 12 persone a Kiev e di una persona nella regione», ha scritto il presidente ucraino. «Circa 40 persone sono rimaste ferite». Zelensky ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime. Nella regione di Odessa, ha aggiunto il presidente ucraino, le forze russe hanno effettuato un attacco con droni contro un valico di frontiera con la Moldavia, mentre nella regione di Chernihiv sono state prese di mira infrastrutture del gas.

Il sindaco di Kiev ha fornito nel corso della notte e delle prime ore del mattino diversi aggiornamenti sugli effetti dell'attacco. Nel distretto di Solomyansky, i piani superiori di un edificio residenziale di nove piani sono crollati e hanno preso fuoco. Alcune persone sono rimaste intrappolate in un altro edificio residenziale. Alcune zone dei quartieri di Sviatoshynsky e Solomyansky sono rimaste senza elettricità. Nel distretto di Darnytsky sono stati danneggiati edifici non residenziali e magazzini. Nel distretto di Svyatoshynskyi si sono registrati la distruzione di strutture non residenziali e l'incendio di alcuni magazzini.

Sempre nel distretto di Solomyanskyi, una scuola e i locali di un ospedale pediatrico sono stati danneggiati. Le finestre di una struttura sanitaria sono andate in frantumi e alcune automobili hanno preso fuoco. L'incendio è stato successivamente domato. Danni sono stati segnalati anche ad alcuni garage. Gli attacchi contro Kiev hanno provocato reazioni anche negli Stati membri della Nato confinanti con l'Ucraina. Il comando militare polacco ha dichiarato di aver mobilitato i propri velivoli e attivato i sistemi di difesa aerea per proteggere lo spazio aereo nazionale, in particolare nelle aree al confine con l'Ucraina.

Anche la Romania ha rafforzato il dispositivo di sorveglianza. Il ministero della Difesa di Bucarest ha riferito che i sistemi radar hanno rilevato bersagli aerei vicino al confine ucraino durante la notte, provocando il decollo di due caccia spagnoli impegnati in missioni Nato e di un elicottero dell'aeronautica rumena. Secondo il ministero, un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino a Galati prima di schiantarsi in una zona disabitata nella contea di Tulcea.

La Russia ha invece segnalato un massiccio attacco di droni ucraini nella notte. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha dichiarato che 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca tra la serata di ieri e questa mattina. La maggior parte, secondo quanto riferito, è stata distrutta a notevole distanza dalla capitale. «Ventotto droni sono stati distrutti nella regione di Mosca», ha aggiunto Sobyanin.