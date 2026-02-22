Il presidente americano Trump è alla Casa Bianca. Un 20enne avrebbe violato il perimetro della villa: «Aveva con sé quello che sembrava un fucile e una tanica di benzina»

Il Secret Service ha sparato e ucciso un uomo armato che era entrato "senza autorizzazione" a Mar-a-Lago, nella residenza di Donald Trump. Lo riporta Fox: il presidente degli Stati Uniti è alla Casa Bianca.

L'incidente è avvenuto intorno all'una e mezzo di notte. L'uomo sui 20 anni, la cui l'identità non è stata ancora rivelata, ha tentato di entrare nel perimetro di Mar-a-Lago, la Casa Bianca d'inverno.

L’uomo aveva con sé "quello che sembrava un fucile e una tanica di carburante". Lo ha riferito il Secret Service, spiegando che alcuni dei suoi agenti hanno "affrontato l'individuo e hanno sparato durante l'incontro".