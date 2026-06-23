L'American Research Group registra una nuova flessione per il capo della Casa Bianca. Cresce al 66% la quota di americani che non approva il suo operato
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Donald Trump
Continua a diminuire il consenso attorno al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo l'ultimo rilevamento dell'American Research Group, il tasso di gradimento del capo della Casa Bianca si attesta al 30%, in calo di un punto percentuale rispetto al mese precedente.
Parallelamente cresce la quota di americani che esprime un giudizio negativo sull'operato del presidente: il 66% degli intervistati dichiara infatti di non approvare la sua azione di governo, contro il 64% registrato nella precedente rilevazione.
Il sondaggio conferma dunque una tendenza al ribasso per Trump, che continua a fare i conti con un'opinione pubblica sempre più divisa. Nello scorso mese, l'American Research Group aveva rilevato un tasso di approvazione del 31%, mentre il 64% degli americani si era detto contrario alla sua gestione della presidenza.