Donald Trump assolto al Senato nel processo per impeachment (il termine significa “accusa” e si riferisce al procedimento di messa in stato d’accusa di una persona che riveste alti incarichi in seguito alla commissione di reati gravissimi, contrari ai principi della Costituzione). Con 57 voti a 43 a sostegno dell'accusa, l'Aula si è pronunciata determinando il proscioglimento dell'ex presidente, sotto inchiesta per la condotta tenuta il 6 gennaio, la giornata caratterizzata dall'assalto al Congresso. Sette senatori repubblicani si sono espressi per la condanna, che sarebbe scattata con 67 voti a favore dell'accusa. La maggioranza qualificata, però, non è stata raggiunta.

L’assalto a Capitol

Secondo le accuse, esposte in particolare dalla deputata Madeleine Dean, Trump avrebbe «esortato, incitato, diretto» gli autori dell'assalto. Dean ha trasmesso in aula una serie di spezzoni di video di discorsi pronunciati da Trump, in cui l'ex leader della Casa Bianca contestava la legalità del voto e invitava i suoi sostenitori a non accettare "il furto" elettorale. Sono stati «mesi in cui Trump ha coltivato una base di persone violente, lodando quella violenza», ha dichiarato Dean. «Trump sapeva chi era quella gente».

La difesa di Trump

La difesa di The Donald ha replicato affermando che «in nessuna delle registrazioni presentate durante il processo di impeachment vi è, da parte sua, istigazione alla rivolta». L'avvocato Michael van der Veen, nell'intervento che ha concluso il dibattito, ha denunciato «il tentativo disperato» dell'accusa. «Dall'inizio alla fine, questo impeachment è una vendetta politica». L'accusa ha "gravemente violato" le norme processuali presentando, nell'argomentazione finale, prove che non erano state accettate nel dibattimento, ha aggiunto, precisando che il caso non avrebbe avuto alcun fondamento secondo le leggi, la costituzione o il primo emendamento.

Le parole di Biden

Il presidente Usa, Joe Biden, in merito alla vicenda, ha commentato: «Anche chi si oppone alla condanna, come il leader della minoranza al Senato McConnell, crede che Donald Trump sia colpevole di un 'vergognoso abbandono del dovere' e 'praticamente e moralmente responsabile di aver provocato' la violenza scatenata in Campidoglio» e «questo triste capitolo della nostra storia ci ha ricordato che la democrazia è fragile».