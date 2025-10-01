Un incidente aereo si è verificato questa mattina, poco dopo le 10:30, nei pressi del Parco Nazionale del Circeo, a Sabaudia, in provincia di Latina.

A precipitare al suolo in località Migliara 51, un aereo militare che ha provocato la morte di due militari a bordo.

Sul luogo dell’incidente si è attivata immediatamente la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le squadre dei Vigili del Fuoco, unità della Protezione Civile e mezzi aerei di supporto per gestire l’emergenza e spegnere eventuali focolai. Ancora in corso le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. Le autorità stanno delimitando la zona dell’impatto per consentire l’arrivo degli investigatori militari.

Secondo le prime informazioni ufficiali, le vittime sono due militari, membri dell’equipaggio del velivolo precipitato. I corpi sono stati recuperati e trasferiti sotto scorta per le procedure di identificazione e i successivi esami medico-legali. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incidente, coordinati dall’Aeronautica Militare e dalle autorità giudiziarie competenti. I tecnici si stanno concentrando sulle condizioni del velivolo, sulla rotta seguita e sulle eventuali segnalazioni di malfunzionamenti prima dell’impatto.

«Nella mattinata di oggi un velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina, in volo nell'ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un'area del Parco Nazionale del Circeo. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso». A scriverlo in una nota l'Aeronautica Militare.