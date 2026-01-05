Per il segretario generale dell’Onu sull’azione militare degli Stati Uniti del 3 gennaio rimarca che «il potere della legge deve prevalere»
Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres
Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres è «profondamente preoccupato dal fatto che le norme del diritto internazionale non siano state rispettate nell'azione militare del 3 gennaio» in Venezuela, e ricorda che «la Carta Onu sancisce il divieto della minaccia o dell'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato».
«Il potere della legge deve prevalere», ha detto nella riunione del Consiglio di Sicurezza, nel discorso pronunciato a suo nome dalla capa degli affari politici Rosemary DiCarlo.