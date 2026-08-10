Il sisma ha avuto epicentro nel dipartimento del Chocó, vicino a San José del Palmar, ed è stato avvertito in diverse zone. Il movimento tellurico, profondo circa 82 chilometri, ha fatto tremare gran parte del territorio

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Colombia, facendo tremare una vasta porzione del territorio. Il sisma, di magnitudo 7.7, è stato registrato nella giornata di lunedì 10 agosto con epicentro nel dipartimento del Chocó, nel nord-ovest del Paese, nelle vicinanze di San José del Palmar.

Secondo le prime informazioni, il movimento tellurico si è prodotto a una profondità di circa 82 chilometri. Una caratteristica che ha contribuito a rendere la scossa percepibile anche a una certa distanza dall’area epicentrale, con edifici e abitazioni che hanno tremato in diverse località colombiane.

Nessun danno segnalato, verifiche in corso

Al momento non risultano vittime né danni a edifici o infrastrutture. La situazione resta tuttavia sotto osservazione: le autorità hanno avviato le verifiche nelle zone maggiormente interessate dal sisma per accertare eventuali conseguenze che potrebbero emergere nelle prossime ore.

La forte intensità percepita in numerose aree del Paese ha portato le autorità a invitare la popolazione alla calma e alla prudenza, raccomandando di seguire le indicazioni diffuse dagli organismi impegnati nella gestione dell'emergenza.

L’area del Chocó e il rischio sismico

Il terremoto ha interessato una zona che presenta una particolare esposizione ai fenomeni tellurici. Il Chocó, infatti, si trova in una regione caratterizzata da una significativa attività tettonica ed è tra le aree della Colombia maggiormente interessate dal rischio sismico.

La profondità dell’evento, unita alla sua magnitudo, spiega in parte l’ampia percezione della scossa oltre l’area immediatamente circostante l’epicentro. Le autorità proseguono intanto gli accertamenti per definire con maggiore precisione l’impatto del terremoto sul territorio.