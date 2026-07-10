Non soltanto un calendario di eventi, ma un progetto culturale e turistico che punta a costruire un racconto complessivo di San Nicola Arcella. Tra gli eventi più attesi la Festa del cinema e i concerti di Aiello, Sal Da Vinci e Fiorella Mannoia

Dal 10 luglio al 27 settembre, San Nicola Arcella si prepara a vivere un’estate intensa, ricca di appuntamenti e iniziative pensate per valorizzare il borgo, i suoi luoghi simbolo e la sua vocazione culturale e turistica. Con “Un Mare d’Arte”, la programmazione degli eventi estivi 2026, il paese diventerà un palcoscenico diffuso.

La cerimonia

Ad aprire ufficialmente la programmazione sarà la cerimonia di consegna della Bandiera de I Borghi Più Belli d’Italia, un momento particolarmente significativo per la comunità, che festeggia l’ingresso di San Nicola Arcella in una rete nazionale di eccellenza dedicata ai borghi più belli e identitari del Paese.

Torna il festival del cinema

Il calendario mette al centro alcuni appuntamenti di grande rilievo. In primo piano il festival del cinema, arrivato alla sua quarta edizione, che conferma la volontà di San Nicola Arcella di legare sempre di più la propria immagine alla cultura, alla narrazione dei luoghi e alla promozione del territorio attraverso linguaggi contemporanei e capaci di parlare a pubblici diversi.

Musica protagonista

Grande spazio anche alla musica, con la presenza dell’Orchestra Brutia, che porterà nel borgo un momento di alto valore artistico e con i tre grandi concerti dell’Arcella Open Air Festival: Aiello, Sal Da Vinci e Fiorella Mannoia si esibiranno in una cornice suggestiva, contribuendo a rafforzare il ruolo di San Nicola Arcella tra le destinazioni culturali e turistiche più attrattive della costa tirrenica calabrese.

Accanto ai grandi concerti, il programma offrirà spettacoli, musica dal vivo, teatro, incontri culturali, momenti dedicati ai bambini, osservazioni astronomiche, mercatini, tradizioni popolari, visite guidate e appuntamenti pensati per raccontare il borgo attraverso la sua storia, la sua bellezza e la partecipazione della comunità.

Premi e trofei

Tra gli eventi più significativi trovano spazio anche il Premio Crawford, dedicato a una delle figure più affascinanti legate alla memoria e all’identità di San Nicola Arcella, e il Trofeo Arcomagno, che richiama uno dei luoghi più conosciuti e amati del territorio, simbolo naturale del borgo e della Calabria.

Progetto culturale

“Un Mare d’Arte” non è soltanto un calendario di eventi, ma un progetto culturale e turistico che punta a costruire un racconto complessivo di San Nicola Arcella: un borgo capace di unire mare, paesaggio, musica, cinema, storia, tradizione e grandi appuntamenti popolari.

L’Amministrazione comunale ringrazia le associazioni, gli artisti, gli organizzatori, le realtà culturali e tutte le persone che, con impegno e passione, contribuiranno alla realizzazione dei singoli eventi.