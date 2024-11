Conclusi gli ultimi preparativi e impreziosite le vie cittadine con luminosi e colorati addobbi, anche la Locride è pronta ad accendere la magia unica del Natale.Nelle ultime ore le diverse amministrazioni comunali hanno comunicato i ricchi programmi che per circa un mese animeranno le piazze.

Tra i cartelloni più attesi sicuramente quelli di Locri e Siderno che con i rispettivi progetti “Locri on Ice” e “Winterland” saranno anche quest’anno tra i protagonisti sul territorio.

Locri - Locri on Ice

Inaugurato il 7 dicembre, il programma di Locri on Ice coinvolgerà i visitatori di Piazza dei Martiri fino al 7 di gennaio.

Tanto spazio alla musica e agli artisti emergenti, dj set, intrattenimento e danze caraibiche, postazioni food e drink con i diversi partner del progetto all’interno della mega tensostruttuta, ma non mancheranno gli eventi culturali ed importanti iniziative di solidarietà.

«Riaccendiamo la magia con Locri on Ice - spiega Domenica Bumbaca, assessore alle politiche sociali del comune di Locri - dopo due anni di stop avevamo l’esigenza e la volontà di condividere questo spazio e quindi Piazza dei Martiri si trasforma in una grande casa per la città che accoglierà grandi e piccini; infatti se da 9 anni esiste Locri on Ice, esiste anche Locri on Ice baby con tantissime attrattive e spettacoli dedicati ai bambini.

Il Natale poi è solidarietà e beneficienza, ci sarà un’intera giornata dedicata al dono, dove tutte le associazioni di volontariato potranno mostrare tutte le loro attività e le raccolte fondi, come quella che faremo il 23 dicembre per la pediatria e quella del 28 e del 30 dedicata al progetto NOLE per la riqualificazione del reparto di oncologia dell’ospedale di Locri assieme all’associazione Angela Serra.

Ritornano poi i mercatini natalizi e il “Villaggio degli elfi” con l’allestimento del presepe dell’associazione Anteas e la Casa di Babbo Natale alla Fondazione Zappia, senza dimenticare la consueta pista di pattinaggio sul ghiaccio proprio in Piazza dei Martiri. Come da tradizione poi il capodanno sarà animato in piazza da radio STUDIO54».

Siderno - Winterland

Si parte questa sera, 8 dicembre, a Siderno in Piazza V. Veneto con l’accensione dell’albero, delle luminarie artistiche e con il coro voci bianche; poi dal 10 dicembre all’8 gennaio spazio al Winterland: una tensostruttuta di 1100 metri quadri situata in Piazza Portosalvo che rappresenterà un grande contenitore di eventi per tutte le età oltre che un vero e proprio parco natalizio dotato di pista di pattinaggio sul ghiaccio, mercatini, lounge bar e numerosissimi stand dedicati allo street food.

Non mancheranno gli spettacoli e i concerti, tra i più attesi quelli di Rocco Hunt (17 dicembre) e Boomdabash (23 dicembre).

«Winterland sarà la punta di diamante del Natale a Siderno - commenta Davide Lurasco, consigliere con delega agli eventi del comune di Siderno - ma attorno ad esso ci saranno anche tante altre manifestazioni nelle contrade della città, ci saranno le luminarie artistiche e la casa di Babbo Natale a Siderno Superiore. Winterland è partito lo scorso anno e si è da subito scontrato con la situazione legata alla pandemia, ma non ci siamo arresi e abbiamo creato, con la Consulta Giovanile, questo importante progetto.

Abbiamo deciso di coinvolgere qualsiasi fascia d’età e di abbracciare i più diversi interessi grazie alle idee e alle iniziative di tutto il tessuto associativo locale. Non solo musica e vita notturna quindi ma ci saranno iniziative solidali come un pranzo con le persone meno fortunate, ci saranno momenti conoscitivi e formativi come le lezioni sui botti grazie al dodicesimo reparto della squadra mobile della questura di Reggio Calabria, ci saranno attività per bambini con una ludoteca pomeridiana, attività con associazioni a sostegno dei diversamente abili e persino la messa, all’interno della struttura, di S.E. il Vescovo, il 21 dicembre».

Roccella - Roccella Christmas Village

Tra i comuni della Locride che si preparano ad accogliere le festività natalizie con eventi ed intrattenimento non manca Roccella Jonica, che con la sessione invernale del festival jazz “Rumori Mediterranei” ha aperto i festeggiamenti. Sul Waterfront del Lungomare “Sisino Zito” è stata allestita una tensostruttura all’interno della quale si alterneranno momenti di musica dal vivo, cinema e djset. Spazio anche ad attività come l’animazione per i più piccoli e l’apertura a breve della pista di pattinaggio sul ghiaccio presso Largo Colonne “Rita Levi Montalcini” e il Christmas Palace al convento dei Minimi.

Il Roccella Christmas Village durerà fino all’8 gennaio.