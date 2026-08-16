C'è una Cosenza che tutti conoscono e una Cosenza che bisogna cercare. La prima è quella dei monumenti più celebri, delle piazze e delle vie del centro storico. La seconda si nasconde invece dietro porte, cortili e passaggi che normalmente non fanno parte della visita ordinaria.

La Cappella dei Nobili, tra i Luoghi del cuore Fai più votati, appartiene esattamente a questa seconda città. La chiesetta dei Santi Filippo e Giacomo si trova all'interno del complesso della Cattedrale di Santa Maria Assunta, in un cortile adiacente agli spazi dell'antica sagrestia. È un luogo normalmente chiuso al pubblico e proprio questa sua dimensione appartata ne accresce il fascino.

Un edificio più antico di quanto sembri

La sorpresa maggiore arriva dagli studi sull'architettura. La Cappella dei Nobili non è soltanto un ambiente tardo barocco. Indagini e rilievi hanno individuato porzioni medievali, tra cui una bifora e tracce di affreschi.

Il rilievo completo dell'edificio, realizzato anche attraverso la tecnologia laser scanner, ha consentito di leggere diverse fasi della sua storia, mettendole in relazione con documenti d'archivio. Ne emerge un edificio trasformato più volte nel corso dei secoli, dal Medioevo fino all'età moderna.

È proprio questo uno degli aspetti più interessanti: sotto l'aspetto che oggi appare più evidente si nascondono le stratificazioni di una storia molto più lunga.

Il legame con la Cattedrale

La cappella deve essere letta insieme alla grande Cattedrale di Cosenza, consacrata nel 1222 alla presenza di Federico II di Svevia. Il complesso conserva ancora importanti tracce dell'architettura medievale e numerose testimonianze artistiche accumulate nel corso dei secoli.

Il catalogo del Ministero della Cultura registra esplicitamente il collegamento della cattedrale con la Cappella dei Nobili e con gli altri ambienti religiosi che compongono questo articolato sistema monumentale.

Un altro elemento curioso è il cosiddetto «tragitto», un corridoio che collegava la Cattedrale al Palazzo Arcivescovile. Un passaggio oggi inutilizzato, ma che permette di intuire quanto più complesso fosse un tempo il sistema di spazi e collegamenti della città religiosa.

Il tesoro che rischia di rimanere invisibile

La candidatura della Cappella dei Nobili ai Luoghi del Cuore FAI 2026 ha riportato l'attenzione su questo piccolo monumento. Il censimento permette di votare i luoghi che meritano tutela e valorizzazione e, nel caso della cappella cosentina, il tema è particolarmente significativo proprio perché l'edificio è normalmente fuori dai percorsi di visita.

La sua forza non sta nelle dimensioni. È, piuttosto, nella capacità di raccontare attraverso pochi ambienti la trasformazione di Cosenza: il Medioevo, i rifacimenti successivi, l'arte religiosa, le confraternite e il rapporto tra il Duomo e gli spazi circostanti.

Una visita che cambia il modo di guardare Cosenza

La Cappella dei Nobili è dunque uno di quei luoghi che insegnano a guardare il patrimonio con maggiore attenzione. Non sempre il monumento più interessante è quello che si vede meglio dalla strada.

A Cosenza può bastare attraversare un cortile, oltrepassare una porta normalmente chiusa e scoprire che dietro il volto conosciuto della Cattedrale esiste un'altra storia: più piccola, più nascosta, ma fatta di secoli e di tracce ancora leggibili.

È forse questo il suo fascino più autentico: essere un gioiello che la città ha avuto sotto gli occhi per generazioni senza che quasi nessuno, fuori dagli ambienti degli studiosi e degli appassionati, ne conoscesse davvero l'esistenza.