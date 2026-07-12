Un litorale unico capace di declinare la vivacità elegante del bagnasciuga e il silenzio mistico delle calette nascoste, confermandosi una delle mete più ambite e magnetiche del nostro mare

Esistono luoghi in cui la natura non si è limitata a creare, ma ha scelto di comporre una vera e propria poesia visiva. In provincia di Catanzaro, la Costa degli Aranci si presenta come una tela dipinta dall'estro di un pittore divino. La terra si abbandona all'abbraccio del mare in un trionfo di contrasti drammatici e struggenti. Qui, tra scogliere maestose che sfidano l'orizzonte e morbidi tappeti di sabbia dorata, il viaggio sollecita un risveglio dei sensi.

Stabilirsi, anche solo per poche ore, in questo angolo di Calabria significa abbandonare il ritmo frenetico del mondo per sintonizzarsi con il respiro lento delle onde. L'aria stessa racconta una storia antica: è una brezza densa, in cui il profumo selvaggio e pungente della macchia mediterranea si fonde indissolubilmente con la sapidità del mare. Situata nel cuore del Golfo di Squillace, Copanello sorge sulla costa orientale dell'istmo di Catanzaro. Il suo territorio è ben delimitato dai corsi d'acqua e dalle località vicine: a nord confina con Squillace Lido e con il fiume Alessi; a sud, invece, termina in corrispondenza del torrente Lamia e della frazione di Santa Maria del Mare.

Il suo litorale si svela agli occhi come un mosaico mutevole e straordinario: una distesa dove la sabbia chiara si mescola a una ghiaia sottile, splendente come polvere di stelle sotto il sole del sud. Ad accoglierla, un mare d’una trasparenza quasi irreale, specchio liquido di un cielo infinito. In questo punto, il fondale degrada con una dolcezza materna, invitando a immersioni lunghe e placide, capaci di cullare i pensieri e cancellare ogni affanno. L’atmosfera che si respira lungo la riva possiede una vivacità elegante e discreta, passeggiare sul bagnasciuga significa perdersi nel contrasto quasi teatrale tra le sfumature dell’acqua e il verde lussureggiante e fiero delle colline retrostanti, che proteggono la costa come antichi guardiani.

Ma è spingendosi oltre, là dove la costa si fa più aspra e selvaggia tra Copanello e Caminia, che il paesaggio custodisce il suo segreto più intimo. Tra anfratti nascosti e calette segrete, accessibili soltanto scivolando leggeri sulle onde o sfidando sentieri scoscesi sospesi nel vuoto, si schiude uno dei gioielli più interessanti del circondario: le leggendarie Vasche di Cassiodoro.

Scavate direttamente nella roccia viva dai Romani, questi antichi “vivai” si sono trasformate oggi in piscine naturali d’acqua salata, dove il mare entra tiepido e limpidissimo. Il tempo qui sembra aver smarrito la sua fretta, sospeso tra il fascino eterno della storia e una natura che continua, imperterrita, a incantare il mondo.