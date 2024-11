Nicotera si candida a diventare la meta perfetta per le coppie di innamorati nella giornata di San Valentino e non solo. È stata allestita nei giorni scorsi la “Via dell’Amore” che rimarrà poi visitabile anche per il resto dell’anno. Cuori di ogni dimensione e tutti rossi adornano la suggestiva via Bruno Vinci, una stradina stretta e lastricata in pieno centro storico, perfetta da percorrere mano nella mano. Sopra i cuori sono impresse frasi d’amore e versi di alcune delle più belle canzoni italiane dedicate agli innamorati.

L’allestimento della Via dell’Amore nasce dalle idee e dalle mani dei volontari comunali, in collaborazione con l’assessorato al Turismo del Comune di Nicotera. Sempre loro avevano dato vita al vicino vicolo degli ombrelli e, nel periodo natalizio, alla Via del vischio che ha attratto nella cittadina costiera migliaia di persone da tutta la Calabria.

Su via Bruno Vinci fino al 10 marzo è stata disposta l’interdizione alla circolazione e alla sosta dei veicoli, in modo da consentire il libero accesso pedonale alla “Via dell’Amore”. E già ieri, domenica, in molti hanno voluto percorrerla rimanendo affascinanti. Soddisfatto l’assessore al Turismo Roberto Massara, che sottolinea la sinergia tra amministrazione e volontari comunali: «Cresce giorno per giorno e tutto questo va a vantaggio della città di Nicotera. In cantiere abbiamo molte idee per far conoscere sempre di più il nostro splendido borgo. Per il momento invitiamo tutti gli innamorati a venire a farci visita».

Il panorama da Porta Palmentieri



E sì, perché Nicotera sembra quasi volersi candidare a diventare una piccola capitale dell’amore: ad attendere le coppie infatti non ci sarà solo la via a loro dedicata. Ci sono pure i lampioni innamorati, installati l’anno scorso proprio in occasione di San Valentino lungo il viale dietro il Castello Ruffo. E ancora, i cartelli con la scritta “Kiss here” che invitano a scambiarsi un bacio davanti ad alcuni dei panorami più belli che il territorio nicoterese offre: quelli da Porta Palmentieri, dal lungomare di Nicotera Marina, dagli affacci di Madonna della Scala e della piazza di Comerconi.

