Riparte dai ruderi di Africo Antico, domenica 16 novembre, la rassegna itinerante Calabria a Piedi giunta quest'anno alla sua terza edizione. 100 luoghi da incontrare a passo lento dall'Aspromonte al Pollino, per conoscere la Calabria più autentica accompagnati da guide ambientali escursionistiche, provenienti dalle diverse montagne dell'appennino Calabrese e associate ad Aigae e Lagap.

Un racconto – si legge in una nota stampa dei promotori - a più voci, attraverso il format ideato e coordinato da Angelo Gigliotti, guida ambientale escursionistica (Gae), nei luoghi selezionati con cura dalle Guide che collaborano all'iniziativa. Eventi che ci faranno compagnia per tutta la stagione autunnale e invernale, un weekend sì e uno no, fino al 22 marzo del 2026 per un totale di 10 tappe. Si farà visita a luoghi iconici che come pochi riescono a raccontare la ricchezza di biodiversità, geodiversità e varietà culturale della regione. Attraverso i Parchi, le Riserve Naturali, i siti della Rete Natura 2000, alberi monumentali, geositi, ruderi e paesi che resistono e tanto altro.

Un programma ricco che potrete trovare, con aggiornamenti e racconti dei luoghi, sulla pagina @calabriaapiedi, un luogo virtuale, che vuole dare voce alla Calabria dei cammini e delle montagne e mettere in connessione chi lavora per raccontare le terre alte ogni giorno e chi ha curiosità di conoscerle non solo attraverso un reel, ma camminando insieme un passo dopo l'altro.

Il programma

  • Domenica 16 novembre – Escursione tra i ruderi di Africo Antico, nel Parco Nazionale d’Aspromonte, con Stefania pratico Gae
  • Domenica 30 novembre – Escursione alla Pietra dell’Altare nel Parco Nazionale della Sila con Maria Sprovieri GAE e forest addict
  • Domenica 14 dicembre – Il monte Consolino, il borgo di Stilo e la Cattolica – Con Giorgio Pascolo GAE e guida delle Serre e l’Ass. Trekking Stilaro
  • Domenica 28 dicembre – La Pietra del Brigante Momo – Con Nicola Romeo Arena GAE e guida del Serre
  • Domenica 11 dicembre – Tra il Lago Ampollino e il Monte Zingomarro – Parco Nazionale della Sila – Con Giovanni Vizza Gae e guida Parco della Sila e l’Ass. il Barattolo
  • Domenica 25 gennaio – Escursione a Castello Brancato – Monti dell’Orsomarso – Parco Nazionale del Pollino – Con Andrea Vacchiano Gae e guida del Parco del Pollino
  • Domenica 8 febbraio – Escursione al Monte Tre Pizzi nel Parco Nazionale dell’Aspromonte con le guide dell’Ass. Boschetto Fiorito
  • Domenica 22 febbraio – Escursione a Cozzo Cervello, Catena Costiera, tra il Sentiero Italia e il Cammino di San Francesco con Ivan Arella Gae e Escursioni Calabria
  • Domenica 8 marzo – Tra i Calanchi di Cutro con Luigi Candelise di Espriandanti Silani e l’Ass. I Calanchi del Marchesato
  • Domenica 22 Marzo – Escursione al Monte Sellaro, Pollino Orientale, Parco Nazionale del Pollino con le guide di OltreTimpe Outdoor Experience