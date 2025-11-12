Riparte dai ruderi di Africo Antico, domenica 16 novembre, la rassegna itinerante Calabria a Piedi giunta quest'anno alla sua terza edizione. 100 luoghi da incontrare a passo lento dall'Aspromonte al Pollino, per conoscere la Calabria più autentica accompagnati da guide ambientali escursionistiche, provenienti dalle diverse montagne dell'appennino Calabrese e associate ad Aigae e Lagap.

Un racconto – si legge in una nota stampa dei promotori - a più voci, attraverso il format ideato e coordinato da Angelo Gigliotti, guida ambientale escursionistica (Gae), nei luoghi selezionati con cura dalle Guide che collaborano all'iniziativa. Eventi che ci faranno compagnia per tutta la stagione autunnale e invernale, un weekend sì e uno no, fino al 22 marzo del 2026 per un totale di 10 tappe. Si farà visita a luoghi iconici che come pochi riescono a raccontare la ricchezza di biodiversità, geodiversità e varietà culturale della regione. Attraverso i Parchi, le Riserve Naturali, i siti della Rete Natura 2000, alberi monumentali, geositi, ruderi e paesi che resistono e tanto altro.

Un programma ricco che potrete trovare, con aggiornamenti e racconti dei luoghi, sulla pagina @calabriaapiedi, un luogo virtuale, che vuole dare voce alla Calabria dei cammini e delle montagne e mettere in connessione chi lavora per raccontare le terre alte ogni giorno e chi ha curiosità di conoscerle non solo attraverso un reel, ma camminando insieme un passo dopo l'altro.

