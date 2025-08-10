In Calabria, il divertimento estivo si chiama Acqua Park Odissea 2000. Affacciato sul Mar Ionio e adagiato sulle colline di Rossano, ora Corigliano Rossano, ecco un luogo dove è possibile tuffarsi in un’oasi di fresca adrenalina, una immersione in un mondo diverso che aiuta a dimenticare quello lasciato fuori qualche attimo prima di varcare i cancelli. Tra le attrazioni ecco l’arcobaleno delle lingue con inglese, francese, spagnolo e tedesco che si mescolano al sano dialetto calabrese con i diversi accenti che caratterizzano tutte le latitudini della regione.

Abbiamo incontrato F rancesca Marino, la social media manager, che ci ha accompagnato in un viaggio tra scivoli e racconti: «Siamo davvero soddisfatti. Quest'estate stiamo accogliendo tantissimi turisti non solo dall'Italia ma anche da Germania, Svizzera, Inghilterra, Belgio e vogliamo cogliere l'occasione per ringraziare i milioni di famiglie e gruppi di amici che ci hanno scelto da 30 anni. Questo è il vero record di Odissea 2000, far parte dei ricordi più belli dei nostri ospiti».

Tra un viottolo e un altro, tra gli schizzi d’acqua che scherzano con noi, passando tra i bambini e gli adulti (ai quali è concesso tornare indietro negli anni) ecco le attrazioni diverse tra loro per il grado di difficoltà. Attrazioni per i più coraggiosi, come il "Big Olimpo", un'esperienza vertiginosa che ti fa sentire come un eroe mitologico oppure gli scivoli più tranquilli, perfetti per le famiglie e per chi vuole godersi una discesa più rilassata.

Una tematica studiata, per come ci racconta Francesca Marino: «Quest’anno abbiamo puntato su un'esperienza ancora più immersiva, su tematizzazioni diffuse in tutto il parco anche nelle aree ristoro. Vogliamo che ogni angolo racconti qualcosa e che gli ospiti si sentano davvero in un altro mondo».

La nostalgia del mare è combattuta (e vinta) dalle piscine a onde o dalle piscine con idromassaggio che, chiudendo gli occhi, regalano coccole marine. E se proprio non bastano, pronto un fiume lento dove lasciarsi cullare dalla corrente, un vero e proprio toccasana per chi vuole staccare la spina.

Il ritornarci è un appuntamento annuale imprescindibile, non è un semplice desiderio ma una reale necessità. Tra uno scivolo e un gelato, nascono storie di amicizie che si stringono a bordo piscina e che creano ricordi da raccontarle e ridere a squarciagola con i propri amici, orgogliosi di vedere la felicità pura negli occhi dei propri figli. «Il nostro valore aggiunto è la capacità di evolverci ma senza perdere l'anima – racconta Marino -, Odissea 2000 è un luogo dove l'adrenalina incontra il relax, dove le famiglie possono divertirsi in sicurezza e dove ogni età trova il suo spazio. Poi c'è la nostra esperienza, 30 anni di passione, Odissea 2000 non è solo un parco ma è davvero un pezzo di estate per tantissime persone».

E se non dovessero le tante attrazioni ecco l’intuizione: «Ad agosto ci saranno tantissimi appuntamenti e grandi emozioni» – continua la social media manager –, quest'anno abbiamo anche deciso di dare spazio a giovani volti della musica italiana».

Ogni angolo del parco sembra pensato per far vivere un'emozione diversa dove lo scroscio dell’acqua è la colonna sonora che si fonda con la musica degli ospiti.

Il personale, sempre sorridente e disponibile, contribuisce a rendere l'atmosfera ancora più accogliente. Insomma, se cerchi un posto dove il divertimento si sposa con il relax e l'estate diventa un'avventura, l'Acqua Park Odissea 2000 è la risposta. È una tappa obbligatoria, un pezzo di Calabria che ti rimane nel cuore.