VIDEO | Viaggio alla scoperta dei fondali di Praia a Mare nella prima puntata della trasmissione Blu Calabria in onda su LaC Tv. Ecco l'intervista al sub professionista Francesco Sesso

La vita sotto l'Isola di Dino, davanti la costa di Praia a Mare, è esplosa come in pochi altri posti al mondo: gorgonie dai colori magnifici, praterie di posidonia e cernie giganti fanno di questa piccola altura sul mare uno spettacolo di biodiversità. Tre chilometri di coste che nascondono grotte e anfratti dai colori magnifici. Uno scrigno verde che svetta a cento metri dall'acqua. Centoquattro forme di biodiversità in appena cinquanta ettari di superficie.

Nella prima puntata di Blu Calabria, il nuovo format in onda su LaC Tv sabato alle 14.30, insieme al sub professionista e campione mondiale di fotografia subacquea Francesco Sesso ci siamo spinti fin dentro i fondali paradisiaci dell'isola, immortalando, grazie ai suoi scatti, colori e forme spettacolari che attirano sub da tutto il mondo. «Queste acque - confessa il sub – rappresentano per me un liquido amniotico, quando sono sotto mi sembra come stare avvolto in acque materne». Pacifica solo in apparenza, l'isola era l'insidia più temuta da pescatori e marinai. Il suo nome significa infatti turbine, vortice, bufera.