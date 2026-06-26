Eventi da fine giugno ad agosto. Ogni mercoledì accesso gratuito per i residenti. Il sindaco Iacobini: «Vogliamo offrire ai cittadini e ai turisti occasioni sempre nuove per conoscere e vivere questo straordinario sito»

Le Grotte di Sant’Angelo si preparano ad accogliere cittadini e visitatori con un ricco calendario di appuntamenti estivi pensati per far vivere il sito speleologico in modo coinvolgente e originale.

Da fine giugno ad agosto si alterneranno visite guidate in notturna, eventi dedicati all'osservazione del cielo, laboratori archeologici per bambini, percorsi al buio, appuntamenti culturali e iniziative che uniranno la bellezza naturale delle Grotte alle eccellenze del territorio.

Ad aprire il programma, organizzato dal Centro Regionale di Speleologia "Enzo dei Medici" e patrocinato dal Comune di Cassano All’Ionio, sarà, martedì 30 giugno, l'appuntamento "In grotta con la luna piena", con visite guidate ogni 30 minuti dalle 20:30 alle 23:00.

Il calendario proseguirà con "La Grotta vista da voi" (4 luglio), Laboratori Archeologici per Bambini (8 luglio e 5 agosto), Osservazione della Via Lattea (11 luglio), gli appuntamenti "Grotte a Luci Spente" (17 luglio, 31 luglio e 21 agosto), "Calici in Grotta" (23 luglio), le successive serate "In grotta con la luna piena" (29 luglio e 28 agosto), gli eventi "Le Grotte Raccontano" (7 e 23 agosto) e lo speciale Ferragosto alle Grotte, in programma il 15 agosto, con apertura straordinaria nella fascia mattutina. Un cartellone che offre occasioni di scoperta, intrattenimento e valorizzazione del patrimonio naturalistico e archeologico, rivolgendosi a famiglie, appassionati di natura, turismo esperienziale e visitatori provenienti da tutto il territorio.

Un'attenzione particolare, poi, è stata riservata ai cittadini di Cassano all'Ionio: ogni mercoledì, infatti, i residenti potranno accedere gratuitamente alle Grotte di Sant'Angelo, un'iniziativa voluta per favorire la conoscenza e la fruizione di uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico, naturalistico e culturale della città.

Per informazioni e prenotazioni, anche tramite WhatsApp, è possibile contattare i numeri 393 451 3339 e 393 445 3554.

«Le Grotte di Sant'Angelo - ha commentato il sindaco Gianpaolo Iacobini - rappresentano uno dei simboli più preziosi del nostro patrimonio naturalistico, storico e culturale. Con questo calendario estivo, voluto dal Centro Regionale di Speleologia "Enzo dei Medici" che gestisce il complesso carsico per conto del Comune e da noi patrocinato come amministrazione comunale, vogliamo offrire ai cittadini e ai turisti occasioni sempre nuove per conoscere e vivere questo straordinario sito, attraverso esperienze capaci di unire cultura, natura, divulgazione e promozione del territorio. Continuiamo a investire nella valorizzazione delle nostre eccellenze, convinti che il turismo esperienziale sia una leva fondamentale per la crescita di Cassano all'Ionio. Invito tutti a partecipare agli eventi in programma e a lasciarsi affascinare dalla magia delle nostre Grotte, autentico patrimonio della Calabria. Ma non ci fermiamo qui: presto arriveranno altri dettagli sugli altri eventi della stagione estiva cassanese 2026».

«Le Grotte di Sant’Angelo – ha aggiunto Felice Larocca, presidente del Centro “Enzo dei Medici” – costituiscono un viaggio straordinario in uno dei luoghi-simbolo della speleo-archeologia della Calabria. Oltre all’eccezionale valenza naturalistica del complesso sotterraneo, forte di uno sviluppo di più di tre chilometri e mezzo, la cavità rappresenta infatti un luogo privilegiato di antica frequentazione umana, utilizzato durante gli ultimi 7.000 anni da oggi per motivi sepolcrali, cultuali e finanche minerari. Visitare le Grotte di Sant’Angelo significa affacciarsi in un mondo inconsueto e stupefacente dove le dinamiche dei meccanismi della Natura (quali il carsismo e i processi speleogenetici) convivono con le tracce delle azioni degli uomini che dalla preistoria al medioevo hanno affrontato l’oscurità del sottosuolo spinti da motivazioni sempre diverse. Chi visita queste Grotte le porterà nella propria memoria per moltissimo tempo!».