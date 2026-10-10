Un passo alla volta, per rendere il Kalabria coast to coast ancora più accessibile, sicuro e ricco di servizi. È questo l’obiettivo di “Adotta un passo del Cammino”, la campagna di crowdfunding lanciata dall’associazione Kalabria Trekking Aps per sostenere e valorizzare l’itinerario che attraversa la Calabria dallo Ionio al Tirreno nel suo punto più stretto.

La raccolta fondi è attiva da alcuni giorni sulla piattaforma Eppela e punta a raggiungere 5.000 euro in 45 giorni. Una volta centrato l’obiettivo, scatterà un’ulteriore premialità di 15.000 euro, portando le risorse complessivamente disponibili a 20.000 euro.

La cifra consentirà di intervenire su diversi aspetti del percorso, dalla segnaletica agli strumenti digitali, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei camminatori e prestare particolare attenzione all’inclusività. Tra gli interventi previsti figurano audioguide e contenuti digitali in sei lingue, QR code nei punti di interesse e video in Lis, la lingua italiana dei segni.

Il progetto

L’iniziativa punta a valorizzare circa 30 punti di interesse lungo il percorso e a realizzare, sostituire o integrare circa 100 elementi tra segnaletica, segnavia, supporti informativi, strutture dedicate alla fruizione in e-bike e pietre miliari.

«Immagina di attraversare la Calabria a passo lento, da un mare all'altro, attraversando borghi, boschi, paesaggi rurali, luoghi di culto, testimonianze della storia e panorami che raccontano un territorio autentico, nel tratto più stretto d'Italia», si legge nel messaggio che accompagna la raccolta fondi.

Il Kalabria coast to coast collega infatti il versante ionico a quello tirrenico attraversando Soverato, Montepaone, Petrizzi, San Vito sullo Ionio, Chiaravalle Centrale, Polia, Capistrano, Monterosso Calabro, Maierato e Pizzo. «Oggi – sostiene l’associazione –vogliamo fare un passo in più: trasformare il Kalabria coast to coast in un'esperienza ancora più riconoscibile, sicura, accessibile e coinvolgente».

«Adotta un passo»

Il senso della campagna viene spiegato attraverso un messaggio che invita direttamente cittadini, camminatori e sostenitori a contribuire al progetto. «Ogni contributo, piccolo o grande – afferma Kalabria Trekking Aps – può diventare un passo concreto verso un Cammino migliore».

«Non stiamo raccogliendo fondi semplicemente per “finanziare un progetto” – si legge ancora nella nota –. Stiamo chiedendo alla comunità di adottare un pezzo del futuro del Cammino». Le risorse, spiegano i promotori, saranno destinate concretamente agli interventi di valorizzazione del percorso.

Il progetto viene quindi presentato come un investimento destinato a rimanere sul territorio: «Sostenere “Adotta un passo del Cammino” significa contribuire a costruire un patrimonio che resterà nel territorio e che potrà essere vissuto da migliaia di persone. Significa mettere un piccolo tassello in un progetto più grande. Significa lasciare il proprio passo sul Cammino».

L’invito è rivolto a tutti, indipendentemente dal rapporto già avuto con il percorso o dalla possibilità economica di partecipare: «Non importa da dove vieni. Non importa se hai già percorso il Coast to coast o se lo farai per la prima volta. Non importa quanto puoi contribuire». E ancora: «Se credi che camminare possa creare connessioni, raccontare territori e generare nuove opportunità, questo progetto è anche tuo. Adotta un passo. Aiutaci a lasciare un segno».

Il Kalabria coast to coast fa parte dell’iniziativa “Paesaggio che vai. Cammini d’Italia per fare comunità”, promossa da un gruppo di Fondazioni italiane nell’ambito dei programmi della Commissione Beni e Attività culturali di Acri.