Un messaggio di attenzione, di amore per Palmi, per la Calabria e delle nuove generazioni, l’installazione della big bench prevista il 14 agosto alle ore 18:30 nell’angolo di paradiso di Rovaglioso.

L’idea è sorta nel 2023 ai Marinai della Varia (una delle 5 corporazioni che costituiscono l’Associazione ‘Mbuttaturi della Varia di Palmi guidata dal presidente Giuseppe Zagari), che hanno pensato di valorizzare un sito di particolare interesse della città, Rovaglioso, un luogo magico e ricco di storia.

Così si è inizito a dare vita all’attività di recupero della zona coinvolgendo, oltre al suo custode per eccellenza, Nuccio Buda, anche diverse realtà locali che in vario modo hanno offerto il loro aiuto: i Cacciatori ambientalisti palmesi, l’azienda agricola “Io e Palmi” di Vincenzo Gullo, il Presidio Rovaglioso, l’ASD Arcudace.

L’area interessata rientra tra i beni confiscati alla ‘ndrangheta nella disponibilità dell’ente comunale, che con un patto di collaborazione ha concesso di gestire il terreno attorno alla panchina e ha provveduto a cooperare nella pulizia della zona.

Si sono riaperti due sentieri, decespugliato intere aree da anni praticamente irraggiungibili, collocato diverse panchine di legno e molteplici migliorie per rendere più comoda la fruizione di Rovaglioso ai visitatori.

Dopo un confronto con l’amministrazione comunale, si è ritenuto sviluppare un progetto ancora più ambizioso con l’installazione di una big bench, che entrerà a far parte della Rete Internazionale delle Panchine Giganti, assicurando la possibilità di essere parte di un circuito noto a livello internazionale.

Le big bench

Nascono nel 2010 per mano del designer americano Chris Bangle che, insieme a un gruppo di amici, ha realizzato la prima panchina gigante a Clavesana, un piccolo comune in provincia di Cuneo da cui si gode una vista meravigliosa sulle vallate che precedono le Alpi. Alla base del progetto c'era un'idea tanto semplice quanto fiabesca: tornare bambini e guardare con occhi incantati gli spettacoli che ci offre quotidianamente madre natura.

In 15 anni le panchine giganti sono più di 400 e hanno varcato i confini europei. Migliaia di camminatori e viaggiatori, da tempo, hanno creato un vero e proprio turismo di queste panchine. Si tratta di autentici collezionisti di timbri, infatti, con il meccanismo dei timbri presso gli esercizi commerciali locali e delle credenziali da vidimare che testimoniano la visita alla singola panchina, si coinvolgono le attività commerciali del territorio. Per quanto riguarda Palmi i 3 esercizi commerciali che saranno in possesso dei timbri sono: I Saraceni – Cocktail bar sito in contrada Torre, Bar Bistrot sul C.so Tenente Aldo Barbaro 11 e il Bar Mazzini situato presso l’omonima villa comunale.

«Quella proposta dalla nostra associazione è la prima big bench nella provincia che aderisce al circuito ufficiale internazionale – afferma Eugenio Crea membro della corporazione dei Marinai –. In virtù dell'adesione al circuito ufficiale del big bench project questa panchina sarà indicata all'interno del sito del Ministero del Turismo, sul sito ufficiale del Big Bench Project e sull'app Tabui. La sua realizzazione è stata possibile grazie ad una raccolta pubblica online che ha visto in pochissimi giorni un’adesione generosa di decine di persone. Il progetto che abbiamo proposto ha previsto di collocare la Big Bench in posizione dominante rispetto alle scogliere di Rovaglioso, Prita e Sirena, un incantevole poggio dal quale si abbraccia una vista meravigliosa che si apre sulla Sicilia con la maestosa visione dell’Etna, la magnificenza dello Stretto di Messina, le Isole Eolie fino a Capo Vaticano.

Siamo convinti che la big bench di Palmi diventerà un fattore di attrazione turistica straordinario. Attorno alla panchina, oltre agli interventi di sistemazione dei percorsi e dei fondi, abbiamo inserito elementi di arredo e pannelli informativi che consentiranno di conoscere la storia e lo spirito dei luoghi. In sua prossimità sarà possibile promuovere eventi di sensibilizzazione ambientale e di promozione socio-culturale: dalla presentazione di libri, spettacoli musicali, alla installazione temporanea di mostre d’arte, da sedute di yoga e meditazione a semplici incontri di riflessione e confronto».