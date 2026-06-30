C’è una Calabria che non si limita a farsi guardare, ma che pretende di essere vissuta nell’anima. Una terra dove basta allontanarsi di pochissimi chilometri dalle rotte più affollate per respirare la poesia di tempi perduti, perdersi in panorami inaspettati e farsi cullare dal ritmo lento di spiagge incontaminate. È questa l’essenza autentica che ha conquistato "Lonely Planet", il gigante globale dell’editoria di viaggio che dal 1972 guida i viaggiatori indipendenti di tutto il Mondo. Nella sua ultima guida dedicata a chi cerca un’estate diversa e lontana dai cliché, Lonely Planet Italia ha acceso i riflettori sulla Calabria intera ed anche sulla Costa Ionica Catanzarese, celebrando tre delle sue gemme più preziose: Badolato, Copanello con le vasche di Cassiodoro e Soverato.

"Borghi arroccati, montagne selvagge, acque cristalline e tradizioni che resistono al tempo: la Calabria è una destinazione che sorprende chi cerca un’estate diversa, lontana dai percorsi più prevedibili." Il prestigioso reportage invita i lettori a scoprire una Calabria inedita, tracciando un itinerario emozionale che unisce il fascino senza tempo del borgo medievale di Badolato alla spettacolare bellezza marina di Copanello, con le sue Vasche di Cassiodoro, e la località turistica balneare Soverato - Perla dello Ionio. Un riconoscimento che premia la capacità di questo tratto di costa di conservare intatta la propria identità, offrendo un’alternativa di valore e fascino alle mete turistiche più blasonate. Ecco la Calabria come forse non l'avete ancora vista. Lasciatevi meravigliare. Per chi è pronto a farsi sorprendere e a guardare questa terra con occhi nuovi, la guida completa è disponibile sul sito ufficiale di Lonely Planet Italia.