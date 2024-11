Per il terzo anno consecutivo la Via del Vischio si appresta a diventare la protagonista delle festività natalizie a Nicotera, e non solo. Un tunnel di vischio ricco di decorazioni, luci a led e addobbi floreali che si estende per circa settanta metri su tutto il corso Medameo, fino alla centralissima piazza Garibaldi: un breve ma suggestivo percorso lungo il quale è possibile passeggiare respirando appieno la magia del Natale.





L’allestimento è stato interamente curato dai volontari comunali, che si sono messi al lavoro oltre un mese fa. Hanno contribuito anche i cittadini, a cui l’amministrazione comunale ha chiesto di donare le palline – tante e coloratissime - per arricchire le decorazioni. Lungo la Via del Vischio anche quest’anno c’è l’Arco del Bacio, l’angolo preferito dagli innamorati, e per gli amanti del selfie ecco una novità: l’altalena illuminata da lucine e festoni. L'atmosfera è resa ancor più magica dalle canzoni natalizie, le cui note risuonano ininterrottamente lungo tutta la via.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per domenica 11 dicembre, a partire dalle ore 17:30, anche se da qualche giorno l’allestimento è quasi terminato e c’è già chi è giunto a Nicotera appositamente per ammirare la suggestiva via e le luminarie. Nei due anni passati, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia, tantissime erano state le persone che avevano visitato la Via del Vischio. E anche quest’anno le previsioni sono buone. Nei prossimi giorni, infatti, sono attese anche diverse comitive provenienti da altre province della Calabria, dalla Sicilia e non solo, che tra le mete dei propri viaggi organizzati vedono pure la cittadina costiera del Vibonese.



La Via del Vischio, comunque, è “solo” il pezzo forte di tutta una serie di installazioni, piccole e grandi, che sono state distribuite nei principali punti del centro storico di Nicotera. «Quest’anno vi stupiremo», aveva assicurato l'amministrazione comunale a inizio novembre. Risultato? La grande stella cometa in piazza Garibaldi (lunga 17 metri e alta 6), la luna poco prima di piazza Cavour, gli alberi illuminati lungo il viale dietro il Castello e tanto altro ancora.

Gli eventi a Nicotera per il periodo natalizio

Come detto, la Via del Vischio sarà inaugurata domenica 11 dicembre. Quello stesso pomeriggio dietro il Castello ci saranno i mercatini di Natale e si terrà anche la terza edizione della rassegna di aziende vinicole “DiVin Nicotera”. Sabato 17, a Nicotera Marina i bambini potranno incontrare Babbo Natale, mentre in municipio si terrà la consegna degli attestati ai bimbi nati nel 2022.





Domenica 18 tornano i mercatini, mentre giovedì 22 sarà la volta del concerto di Natale, curato dal coro polifonico Musica Nova e dalla Giocolandia’s band.

E ancora, il 26 dicembre e il 6 gennaio si terrà – dopo due anni di stop a causa della pandemia – il presepe vivente di Comerconi. Infine, nel pomeriggio di Capodanno i nicoteresi – e non solo - si potranno riunire nella piazza principale per una tombolata.