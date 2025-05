Considerato uno dei posti più belli d’Italia, il Castello Aragonese è situato nella riserva marina protetta di Isola di Caporizzuto. Molte riviste nazionali negli anni lo hanno definito uno dei posti più affascinanti della penisola, e questo grazie alla sua storia e alla sua posizione in mare che lo vede trionfare su un isolotto legato alla costa solo da una sottile lingua di terra.

Le Castella, la fortezza aragonese incastonata in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia Le Castella, la fortezza aragonese incastonata in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia Le Castella, la fortezza aragonese incastonata in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia Le Castella, la fortezza aragonese incastonata in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia Le Castella, la fortezza aragonese incastonata in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia Le Castella, la fortezza aragonese incastonata in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia Le Castella, la fortezza aragonese incastonata in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia Le Castella, la fortezza aragonese incastonata in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia Le Castella, la fortezza aragonese incastonata in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia Le Castella, la fortezza aragonese incastonata in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia Le Castella, la fortezza aragonese incastonata in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia Le Castella, la fortezza aragonese incastonata in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia Le Castella, la fortezza aragonese incastonata in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia Le Castella, la fortezza aragonese incastonata in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia Le Castella, la fortezza aragonese incastonata in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia Le Castella, la fortezza aragonese incastonata in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia Le Castella, la fortezza aragonese incastonata in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia Le Castella, la fortezza aragonese incastonata in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia Le Castella, la fortezza aragonese incastonata in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia Le Castella, la fortezza aragonese incastonata in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia

Castello Aragonese, edificato nel XV sec., servì da ricovero per soldati impegnati contro gli attacchi degli invasori provenienti dal mare. Poggia su fondamenta risalenti al periodo Magno-Greco (400 a.c.), utilizzata nel tempo anche dai romani fu il rifugio di Annibale, in ritirata. La fortezza continuamente attaccata dai Turchi, rimase popolata fino agli inizi dell'800, anno in cui la popolazione si trasferì sulla terra ferma dando vita ad un piccolo borgo di marinai, oggi l'attuale e famoso centro turistico di Le Castella.

Gli scavi archeologici portati avanti nel tempo hanno contribuito a far emergere la presenza di un piccolo insediamento in epoca protostorica, mettendo in luce i resti di murature in blocchi parallelepipedi disposti a scacchiera della seconda metà del IV secolo a.C. Questi, con molta probabilità, appartengono ad uno dei sistemi di fortificazione a carattere militare della vicina Kroton. Mentre il nucleo originario della fortezza risale all’età angioina.

All’interno del Castello si possono ammirare i resti di un piccolo villaggio con botteghe e ruderi di una Chiesa. In una delle stanze della fortezza è persino possibile osservare i fondali dell’Area Marina Protetta in tempo reale, il tutto è possibile grazie a delle telecamere subacque posizionate a 10 metri di profondità.

Negli anni questa struttura è stata centro di riprese per numerosi film, e attrazione fotografica soprattutto per servizi di cerimonie per ogni età. Di recente, nella primavera 2024, il Castello è stato anche protagonista delle riprese che hanno riguardato il celebre film Sandokan. Le riprese sono state svolte nella parte esterna del castello che è stata trasformata in un molo portuale della Malesia.