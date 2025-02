Sabato 10 e domenica 11 maggio tornano le Giornate Nazionali dei Castelli con visite guidate gratuite e appuntamenti in 20 regioni. Il grande tesoro di storia e architettura composto da castelli, rocche, torri, fortezze e borghi entro le mura, da nord a sud del Paese, si svela con visite, conferenze, presentazioni di libri, convegni e trekking culturali.

L'evento è organizzato dai volontari dell'Istituto Italiano Castelli in collaborazione con associazioni, comuni e altri enti pubblici per far conoscere e valorizzare questo grande patrimonio culturale. «Per l'occasione - afferma Michaela Marullo Stagno d'Alcontres, presidente dell'Istituto - sono stati svelati i primi 27 siti che ciascuna sede regionale ha selezionato dopo attente analisi e dopo la consultazione del nostro archivio scientifico che racchiude oltre 20mila architetture».

Le Giornate si affiancano ad altre attività, dai premi di laurea ai seminari fotografici e ai corsi di ricerca scientifica.

I siti, regione per regione: Rocca Imperiale per la Calabria

In Abruzzo l'Istituto invita a scoprire il castello Cantelmo, sul colle della Guardiola; il castello aragonese di Bernalda e l'antico Torre a Mare a Metaponto sono aperti alle visite guidate in Basilicata. Rocca Imperiale, da poco restaurato, è aperto al pubblico in Calabria mentre la Campania partecipa alle Giornate con un itinerario sui castelli della valle del Sabato.

In Emilia Romagna si visita la Rocca di Meldola e in Friuli i castelli di Gorizia e di Kromberk, a pochi km da Nova Gorica. Il castello di Fumone è aperto alle visite guidate nel Lazio; in Liguria, invece, si scoprono a piedi i borghi di Finale e Noli. In Lombardia protagonista è il castello di Breno e nelle Marche, le mura della città di Ancona.

In Molise è aperto alle visite il castello di san Martino in Pensilis, sede della Corsa dei carri; in Piemonte le Giornate celebrano il castello di Mombasiglio, sede del museo Generale Bonaparte. In Puglia porte aperte del palazzo dei Bianchi Dottula di Adelfia e in Sardegna della Fortezza vecchia e della Torre di Serpentara a Villasimius.

Il castello normanno svevo di Salemi e quello medievale di Grifeo sono protagonisti in Sicilia mentre in Toscana è previsto un tour a piedi alle torri della Firenze medievale. In Trentino Alto Adige si visita il Castel Sajori ad Ala di Trento; in Umbria si riscopre Castiglione del Lago e in Veneto il forte Rivoli-Wohlgemuth.